После прихода плазмы от вспышки на Солнце на Земле началась магнитная буря

На Земле началась магнитная буря после прихода плазмы от вспышки на Солнце. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

По информации лаборатории, вспышка на Солнце произошла 16 марта, однако магнитная буря на Земле началась спустя пять суток. Ее уровень составляет G1.7, то есть буря относится к разделу слабых.

Как отмечают ученые, буря может продлиться около шести дней.

17 марта в Лаборатории рассказали, что на Солнце произошла крупная вспышка с выбросом плазмы в сторону Земли. Во время вспышки был также разрушен и выброшен в космос находившийся вблизи эпицентра протуберанец среднего размера. Он дополнительно увеличит массу выброшенного газа.

Событие относится к категории довольно редких фронтальных ударов.

