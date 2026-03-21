Еще в одном российском аэропорту приостановили полеты

Аэропорт Самары приостановил прием и отправку самолетов
В аэропорту Самары ввели временные ограничения на прием и вылет самолетов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорт Самара (Курумоч). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

В Росавиации отметили, что ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.

До этого работу приостановил аэропорт Ульяновска. Кроме того, ограничения на вылет и прилет ввели в аэропортах Волгограда и Саратова.

20 марта в аэропорту Внуково вводили временные ограничения. Также аэропорт Калуги временно не принимал и не выпускал рейсы.

Минобороны РФ сообщало, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 66 дронов над регионами РФ за три часа вечером в пятницу.

БПЛА были уничтожены над Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской областями, Республикой Крым и Московским регионом.

