США выдали лицензию на продажу иранской нефти

США дали лицензию на продажу погруженных на суда нефти и нефтепродуктов из Ирана

Минфин США выдал лицензию на доставку и продажу нефти и производных продуктов из Ирана, погруженных на суда. Об этом сообщается в самом документе.

«Разрешаются все операции, являющиеся обычными и необходимыми для продажи, доставки или разгрузки сырой нефти или нефтепродуктов, погруженных на любое судно <...> не позднее 0:01 по восточному летнему времени 20 марта», — говорится в документе.

Мера будет действовать до 7:01 (мск) 19 апреля.

Глава министерства финансов США Скотт Бессент пояснил, что эта мера позволит вывести на рынок около 140 млн баррелей черного золота.

До этого министр энергетики США Крис Райт заявил, что после снятия санкций с иранской нефти, которая находится в танкерах в море, эти объемы можно будет доставить в порты Азии всего за три-четыре дня.

Иран закрыл Ормузский пролив — ключевую транспортную артерию, через которую проходит значительная часть мировых нефтяных поставок. Ожидается, что именно высвобождение заблокированных санкциями объемов позволит частично компенсировать образовавшийся дефицит и стабилизировать цены.

Ранее стало известно, когда нефть может подорожать до $180.