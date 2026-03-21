КСИР объявил о новой волне ударов по Израилю и военным базам США

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения армии Ирана) сообщил в своем Telegram-канале о проведении 70-й волны ударов по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

По его информации, эта «волна атак направлена на более чем 55» израильских и американских объектов, включая пять региональных военных баз Соединенных Штатов.

В заявлении КСИР также отмечается, что иранские военные «будут атаковать источник любой агрессии против республики и ее суверенитета, выходя за рамки предыдущих ударов».

17 марта агентство Fars со ссылкой на источник из иранских сил безопасности сообщило, что Иран и его жители готовы к многомесячному противостоянию с США и Израилем.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

Ранее в Европе рассказали, к чему может привести падение режима в Иране.

 
