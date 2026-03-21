Орбан обвинил Украину в «тяжком преступлении»

Нефтяная блокада со стороны Украины во время энергетического кризиса, который вызван событиями на Ближнем Востоке, — это тяжкое преступление. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе своего выступления на предвыборном митинге в Сентендре, его слова приводит РИА Новости.

«Отдавать приказ о нефтяной блокаде против страны, как это сделал Зеленский, — тяжкое преступление. В то время, когда весь мир находится во вдвойне затруднительном положении из-за войны и на энергетическом рынке все перевернулось с ног на голову», — сказал он.

Орбан отметил, что на прошедшем в Брюсселе саммите Европейского союза обозначил позицию Венгрии: «если будет нефтяная блокада со стороны Украины, то будет и вето Будапешта на кредит» в €90 млрд.

«Если нет нефти, нет и денег», — подчеркнул венгерский премьер.

До этого газета Politico сообщила, что Орбан заблокировал кредит Евросоюза в €90 млрд для Украины.

Ранее экс-премьер Украины заявил, что ЕС не сможет сломать Орбана.