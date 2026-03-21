Беспилотники ВСУ повредили инфраструктуру в Саратовской области

Бусаргин: при атаке дронов ВСУ повреждены инфраструктура и дома в Энгельсе

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Энгельсе получила повреждения гражданская инфраструктура. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По его словам, также в нескольких домах в городе частично выбило стекла. Чиновник отметил, что пострадавших, предварительно, нет.

Он добавил, что все профильные службы работают на местах.

Накануне вечером силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 66 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. По информации Минобороны РФ, дроны были уничтожены над Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской областями, Республикой Крым и Московским регионом.

17 марта секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что ни один регион России больше не может чувствовать себя в безопасности на фоне стремительного развития ударных технологий ВСУ, прежде всего беспилотников. По его словам, под угрозой уже не только приграничные территории, но и далекие от границы регионы, включая Урал.

