При ударе по дому в Иране погибли дети

При ударе по жилому дому на востоке Тегерана погибли семь детей. Об этом сообщает агентство Mehr в своем Telegram-канале.
Агентство отметило, что в результате атаки погиб младенец, которому было всего десять дней.
Накануне агентство Reuters сообщило, что президент США Дональд Трамп Трамп рассматривает возможность расширения военной операции против Ирана с участием сухопутных сил США.
До этого Тегеран в связи с атаками со стороны Израиля и США объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, который является одним из основных нефтяных маршрутов в мире. Исламская Республика распространила запрет на проход на все суда, включая коммерческие корабли и танкеры. На этом фоне трафик в стратегическом коридоре почти полностью остановился. Ситуация привела к резкому росту цен на нефть. Президент РФ Владимир Путин спрогнозировал, что добыча нефти, которая завязана на использование Ормузского пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц».
