При ударе по дому в Иране погибли дети

Mehr: в результате удара по жилому дому в Тегеране погибли семь детей

При ударе по жилому дому на востоке Тегерана погибли семь детей. Об этом сообщает агентство Mehr в своем Telegram-канале.

«При атаке на жилой дом на востоке Тегерана погибли семь детей», — говорится в публикации.

Агентство отметило, что в результате атаки погиб младенец, которому было всего десять дней.

Накануне агентство Reuters сообщило, что президент США Дональд Трамп Трамп рассматривает возможность расширения военной операции против Ирана с участием сухопутных сил США.

До этого Тегеран в связи с атаками со стороны Израиля и США объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, который является одним из основных нефтяных маршрутов в мире. Исламская Республика распространила запрет на проход на все суда, включая коммерческие корабли и танкеры. На этом фоне трафик в стратегическом коридоре почти полностью остановился. Ситуация привела к резкому росту цен на нефть. Президент РФ Владимир Путин спрогнозировал, что добыча нефти, которая завязана на использование Ормузского пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц».

