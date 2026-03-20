Умер Чак Норрис

Легендарный актер Чак Норрис скончался 20 марта в возрасте 86 лет, сообщила его семья. Накануне смерти он попал в больницу на Гавайях, причина госпитализации неизвестна.

«Хотя мы хотели бы сохранить обстоятельства в тайне, пожалуйста, знайте, что он был окружен своей семьей и обрел покой», — заявили близкие актера.

10 марта, в свой 86-й день рождения, Норрис опубликовал в соцсетях последнее видео — запись со своей тренировки. «Я не старею, я становлюсь лучше», — подписал он.

Норрис родился в 1940 году в американской Оклахоме. Во время службы в ВВС США он начал заниматься дзюдо и другими единоборствами, вскоре получил черный пояс и впоследствии открыл несколько десятков школ каратэ.

Свою первую роль актер исполнил в картине с участием Брюса Ли «Путь дракона», однако славы она ему не принесла. Настоящую всемирную известность Норрис получил благодаря роли в сериале «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски». В целом за свою карьеру он сыграл более чем в 50 фильмах и сериалах.

В 2000-х актер получил известность и как герой интернет-мемов: в сети распространились шуточные «факты о Чаке Норрисе» — абсурдные гиперболические утверждения о его навыках, выносливости и мужественности. В их числе, например: «Чак Норрис умер 10 лет назад. Просто старуха с косой боится ему об этом сказать»; «Чак Норрис досчитал до бесконечности. Два раза»; «Однажды Чака Норриса укусила королевская кобра. После пяти дней мучительной боли кобра умерла» и тд.

Сам актер относился к мемам с юмором, и даже называл свой любимый: «Однажды лицо Чака Норриса попытались вырубить на горе Рашмор. Но гранит оказался недостаточно твердым для его бороды». Более того, он выпустил «Официальную книгу фактов о Чаке Норрисе: 101 любимый факт и рассказ Чака».