Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Фото

Умер Чак Норрис

Легендарный актер Чак Норрис скончался 20 марта в возрасте 86 лет, сообщила его семья. Накануне смерти он попал в больницу на Гавайях, причина госпитализации неизвестна.

«Хотя мы хотели бы сохранить обстоятельства в тайне, пожалуйста, знайте, что он был окружен своей семьей и обрел покой», — заявили близкие актера.

10 марта, в свой 86-й день рождения, Норрис опубликовал в соцсетях последнее видео — запись со своей тренировки. «Я не старею, я становлюсь лучше», — подписал он.

Норрис родился в 1940 году в американской Оклахоме. Во время службы в ВВС США он начал заниматься дзюдо и другими единоборствами, вскоре получил черный пояс и впоследствии открыл несколько десятков школ каратэ.

Свою первую роль актер исполнил в картине с участием Брюса Ли «Путь дракона», однако славы она ему не принесла. Настоящую всемирную известность Норрис получил благодаря роли в сериале «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски». В целом за свою карьеру он сыграл более чем в 50 фильмах и сериалах.

В 2000-х актер получил известность и как герой интернет-мемов: в сети распространились шуточные «факты о Чаке Норрисе» — абсурдные гиперболические утверждения о его навыках, выносливости и мужественности. В их числе, например: «Чак Норрис умер 10 лет назад. Просто старуха с косой боится ему об этом сказать»; «Чак Норрис досчитал до бесконечности. Два раза»; «Однажды Чака Норриса укусила королевская кобра. После пяти дней мучительной боли кобра умерла» и тд.

Сам актер относился к мемам с юмором, и даже называл свой любимый: «Однажды лицо Чака Норриса попытались вырубить на горе Рашмор. Но гранит оказался недостаточно твердым для его бороды». Более того, он выпустил «Официальную книгу фактов о Чаке Норрисе: 101 любимый факт и рассказ Чака».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
