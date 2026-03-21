«Нужен месяц, чтобы взять их за яйца»: Трамп готовится к захвату «нефтяного сердца» Ирана

Президент США Дональд Трамп выступает перед американскими военнослужащими во время посещения авиабазы Аль-Удейд в Дохе, Катар, 15 мая 2025 года

Дональд Трамп рассматривает возможность захвата «нефтяного сердца» Ирана — острова Харк, через который проходит до 90% экспорта иранской нефти. Таким образом Вашингтон хочет добиться снятия блокады с Ормузского пролива и усадить Тегеран за стол переговоров. Сам американский президент утверждает, что «может взять остров в любое время, стоит только захотеть». В Иране же грозят в случае агрессии против Харка «превратить в пепел все нефтегазовые объекты» Соединенных Штатов.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность захвата иранского острова Харк ради обеспечения безопасности судоходства через Ормузский пролив. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на четыре источника.

«Он хочет, чтобы Ормузский пролив был открыт. Если для этого потребуется взять под контроль остров Харк, это будет сделано. Если потребуется прибрежная операция, это тоже может произойти », — заявил высокопоставленный сотрудник Белого дома.

Что это за остров Харк — остров в Персидском заливе, расположенный в 25 км от побережья Ирана. Это главный центр экспорта иранской нефти, на Харке находятся хранилища и трубопроводы, соединяющие его с крупнейшими месторождениями Ирана. CNN называет остров «сердцем иранской нефтяной промышленности».

Как отмечает издание, на Харке обрабатывается до 90% экспортируемой иранской нефти. Таким образом, его захват станет весомым аргументом Вашингтона в принуждении Тегерана к капитуляции.

«Нам понадобится около месяца, чтобы еще больше ослабить иранцев ударами, захватить остров, а затем взять их за яйца для переговоров»,

— сказал еще один источник Axios.

Однако, пишет портал, для захвата острова армии США потребуется привлечь больше солдат . Так что, хотя на Ближний Восток уже отправлены три дополнительных подразделения морской пехоты, Белый дом и Пентагон рассматривают возможность направить еще больше сил.

Контр-адмирал военно-морских сил (ВМС) США в отставке Марк Монтгомери выразил мнение, что миссия по захвату Харка может подвергнуть американских военнослужащих неоправданному риску, поскольку неизвестно, действительно ли потеря острова усадит Тегеран за стол переговоров. По его мнению, вместо наземной операции американской армии стоит еще две недели наносить удары для ослабления Ирана, после чего направить флот для защиты следующих через пролив гражданских судов.

Наносить удары по Харку начали еще 13 марта. По оценкам Axios, это является подготовкой к наземной операции. Тем не менее, утверждают источники портала, Трамп еще не принял решение , захватывать ли остров, сейчас руководство США обсуждает возможные варианты действий. В качестве одной из альтернатив рассматривается морская блокада острова.

Кроме того, газета The Wall Street Journal утверждает, что Белый дом также размышляет над возможным захватом еще трех островов в проливе — Ормуза, Кешма и Киша .

«Стоит только захотеть»

Сам Трамп 19 марта на пресс-конференции заявил, что американская армия «при желании» может легко взять Харк под контроль.

«Мы можем взять остров в любое время, стоит только захотеть. Я называю его «маленьким островом, которых находится там совершенно без защиты». Мы вывели из строя все за исключением трубопровода. Мы не тронули трубы, поскольку их восстановление заняло бы у них (Ирана — «Газета.Ru») годы», — сказал американский лидер.

В свою очередь представители иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) утверждали, что объекты нефтяной инфраструктуры на Харке в результате воздушных ударов США не повреждены. В организации также предупредили, что захват острова повлечет резкий рост мировых цен на нефть .

Кроме того, представитель иранских вооруженных сил Абольфазль Шекарчи пригрозил США жестким ответом на возможный захват Харка: «Мы предупреждаем: если преступная Америка атакует остров Харк, его объекты и нефтяной терминал, мы без колебаний превратим в пепел все нефтегазовые объекты страны-агрессора ».

Пресс-секретарь комитета по энергетике парламента Ирана Исмаил Хосейни и вовсе выразил уверенность, что у американской армии не получится взять остров. По его словам, при попытке проведения наземной операции эта земля станет «кладбищем захватчиков».

Могут ли США захватить Харк

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в разговоре с «Газетой.Ru» назвал возможную операцию США «тотальной авантюрой». По его словам, даже в случае потери острова Иран сможет быстро его вернуть.

«Все цели на этом острове уже пристрелены. Мы же с вами прекрасно понимаем, что просто даже уйдя с этого острова, иранские войска, не напрягаясь, как только туда вступят [американцы], создадут какие-то боевые подразделения, которые якобы должны контролировать Ормузский пролив.

Мы же с вами прекрасно понимаем, что потребуется ровно два часа, чтобы единым залпом по уже пристрелянным целям снести там все [американские позиции] с лица земли», — сказал эксперт.

Ордуханян добавил, что попытка захвата острова будет осложнена несовершенством американских систем противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, даже при оккупации Харка армия США не успеет организовать надежную защиту наземных войск.