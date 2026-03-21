В США заявили, что знали о последствиях попытки смены власти в Иране

Бывший директор национального контртеррористического центра США Джо Кент заявил в подкасте с журналисткой Мегин Келли, что в США знали о последствиях попытки смены власти в Иране.

По его словам, Вашингтон понимал бесперспективность насильственной смены власти в Тегеране, так как существовал риск сплочения общества вокруг своих лидеров.

«Это в значительной степени просто здравый смысл: если вы нанесете удар по аятолле или по КСИР, и если со стороны Америки и Израиля будут предприняты согласованные усилия по смене власти внутри Ирана, то на самом деле это даст обратный эффект. Даже некоторые диссиденты и люди, недовольные нынешней властью, сплотятся вокруг флага [Ирана]», — поделился Кент.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону больше не с кем вести переговоры в Иране и США это устраивает.

По его утверждению, в Иране не осталось лидеров и «никто не хочет быть там лидером». Он подчеркнул, что армия и флот Ирана, а также их радары и системы ПВО уничтожены.

Ранее новый верховный лидер Ирана заявил об ошибке США и Израиля.