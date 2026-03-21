Вучич заявил, что третья мировая война, вероятно, уже началась

Вучич: третью мировую войну будет трудно предотвратить, вероятно, она уже идет

Президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung выразил мнение, что третью мировую войну будет трудно предотвратить, поскольку она, вероятно, уже началась.

«Возможно, она уже началась — просто мы пока не говорим об этом официально», — сказал он.

По словам сербского лидера, борьба за нефть, газ, редкие металлы, полезные ископаемые уже давно идет. Вучич отметил, что первая и вторая мировые войны изначально начались с региональных конфликтов.

«Лишь позже строились крупные военные и политические союзы, которые в конце концов сталкивались напрямую», — добавил президент.

До этого Вучич заявлял, что крупные мировые конфликты только начинаются, и в результате они могут привести к самым тяжелым последствиям в истории человечества. Он также считает, что в грядущих конфликтах будет применено ядерное оружие. При этом Вучич пообещал, что Белград сохранит военный нейтралитет, который принес стране «много хорошего».

Ранее Вучич предрек Европе «энергетический ад».