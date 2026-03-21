Трамп рассказал, кто должен охранять Ормузский пролив

Reuters

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что обеспечивать безопасность и патрулирование Ормузского пролива обязаны страны, непосредственно использующие этот маршрут.

Он подчеркнул, что США больше не будут выполнять эту функцию за других.

«Ормузский пролив должны охранять и патрулировать страны, которые им пользуются, США им не пользуются!» — написал глава Белого дома.

Он добавил, что Вашингтон готов оказать содействие другим странам в охране Ормузского пролива в том случае, если американскую сторону об этом попросят.

«Если нас попросят, мы поможем этим странам в их усилиях по обеспечению безопасности пролива», — указал Трамп.

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что добыча нефти, которая завязана на использование пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц».

Ранее в Британии узнали об авантюристе-миллиардере, нашедшем способ пройти Ормузский пролив.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!