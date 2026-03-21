В России оценили возможные затраты на «умные» глушилки на ЕГЭ

Российские школы могут получить «умные глушилки» с ИИ для ЕГЭ. О том, что это за устройства, сколько они стоят и зачем они вообще нужны, если обычные справляются, «Газете.Ru» рассказал эксперт, руководитель профильного московского предприятия по производству средств связи, член Совета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по развитию системы закупок Сергей Субботин.

По его словам, обычный подавитель связи — это мощный передатчик, который излучает в ограниченной зоне (например, в комнате площадью 60–80 квадратных метров) сигнал в том же диапазоне, в котором работают устройства связи: сотовые телефоны, радиомикрофоны, Wi-Fi, Bluetooth и так далее. Сигнал глушилки в десятки раз сильнее, поэтому устройства не могут распознать сигнал от сотовой вышки или передать данные между собой. Глушилка работает постоянно — с момента включения до отключения.

«Все подавители связи или их ключевые элементы производятся в Китае, что бы ни говорили «отечественные производители». Цена обычных устройств начинается от 3000 рублей. Существует отдельный сегмент подавителей со словом «ЕГЭ» в названии — при прочих равных характеристиках они стоят в два раза дороже», — поделился эксперт.

Как отметил Субботин, что именно имеет в виду Рособрнадзор под «глушилками с ИИ», на 100% знать нельзя. Рособрнадзор, как и любое государственное учреждение, обязан закупать товары и услуги через электронные торги, и все его закупки доступны на сайте zakupki.gov.ru.

«Проанализировав данные, мы не нашли конкурса и технического задания на системы, связанные с глушилками и искусственным интеллектом. Возможно, закупка еще в процессе и данные просто не выложили. У нас такая специфика системы закупок, что конкурс могут выиграть за день до мероприятия, а оборудование к тому моменту уже полгода стоять на объектах», — объяснил он.

Последняя закупка Рособрнадзора для целей ЕГЭ была проведена в конце 2025 года на 86 миллионов рублей — на видеонаблюдение. Победителем, как и в большинстве конкурсов, связанных с ЕГЭ, стал «Ростелеком».

«Представители «Ростелекома», причастные к этим поставкам, сообщили, что оборудование с глушилками действительно поставлялось. Но системы были обычными, с дополнительным программным обеспечением, в котором, возможно, и были функции, которые можно назвать элементами искусственного интеллекта», — поделился Субботин.

По мнению эксперта, в отсутствие объективной информации можно только предполагать, что могло бы быть или появится в будущем. «Умные» глушилки давно применяются для борьбы с беспилотниками — там это необходимо, потому что помимо пользы от глушения есть и явный вред: перестает проходить не только «вражеский» сигнал, но и свой собственный. При подавлении связи выходят из строя современные коммуникационные системы: беспроводная пожарная сигнализация в школах, связь оперативных служб, все, что работает в диапазоне частот от 791 до 2690 МГц.

«Информации о подавителях с ИИ для других целей (не для БПЛА) в открытых источниках нет. Скорее всего, идея пришла именно из сферы борьбы с дронами. А возможно, мы просто неправильно поняли руководителя Рособрнадзора, и речь шла об ИИ для обработки видео с камер, чем уже занимается «Ростелеком», — рассказал он.

«Главное отличие систем с ИИ от обычных — наличие приемников (встроенного сканера частот). Без них искусственному интеллекту нечего анализировать, а значит, он не может принимать решение о выборочной и кратковременной блокировке вместо тотального глушения всех доступных частот. Анализ китайского рынка показывает: глушилок с ИИ, кроме как для борьбы с беспилотниками, не существует. Для китайских школьников применяют то же, что и у нас — обычные подавители», — заявил Субботин.

Эксперт также привел стоимость спецсредств, которые используются для подавления связи:

— обычный подавитель связи — от 12 000 рублей;

— подавитель с пометкой «ЕГЭ» — от 24 000 рублей;

— подавитель с элементами ИИ — от 34 000 рублей и до бесконечности.

«Оправданы ли такие затраты? С точки зрения экономики — да. Чем больше денег попадет российским поставщикам (хотя производители в этом сегменте — китайские), тем лучше: больше людей получат зарплату и премии, директора поставщиков купят себе что-то интересное. А вот с точки зрения задачи «чтобы не списывали» применение глушилок с ИИ не дает реальных преимуществ. Умная или обычная глушилка выполнит свою задачу одинаково хорошо — не позволит пользоваться устройствами связи в классе», — считает он.

По мнению эксперта, есть другие альтернативы этому решению.

«Экзамен длится 3–4 часа. Куда проще и выгоднее было бы операторам отключать сети на дни и часы ЕГЭ — технологии для этого сейчас достаточно отработаны. Или, например, целесообразнее было бы дать контролерам ручные сканеры частот. Если устройство связи (телефон, радионаушники) каким-то чудом пронесли на экзамен, сканер за доли секунды обнаружит его в классе. Можно проверять и тех, кто вернулся из туалета. Экономии умные системы не дадут даже теоретически — они будут только дороже за счет дополнительных блоков и инфраструктуры для обработки данных. Это очень нишевая тема», — резюмировал он.

