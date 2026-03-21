Зеленский пригрозил депутатам Рады отправкой на фронт

Monde: угрозы Зеленского усугубили и без того шаткое положение «Слуги народа»

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского депутатам Верховой Рады усугубили и так шаткое положение фракции «Слуга народа». Об этом пишет французская газета Le Monde.

Авторы отмечают, что в воскресенье Зеленский пригрозил отравить на фронт тех депутатов, которые не будут «служить в парламенте согласно украинскому законодательству».

«Эта фраза, не очень тепло воспринятая многими избранниками, не помогла ослабить напряженность. Некоторые депутаты считают, что их мнением пренебрегают, а также что в последние годы власть использовала их в своих целях. К этому добавляется растущая политическая усталость и потеря доверия к Зеленскому», — говорится в публикации.

14 марта заместитель главы фракции партии «Слуга народа» Андрей Мотовиловец в интервью изданию Forbes.ua сообщал, что около 40 депутатов Верховной рады готовы сложить свои мандаты. Он подтвердил, что в парламенте страны наблюдается кризис.

Кроме того, в марте издание «Украинская правда» со ссылкой на представителей правящей партии сообщало, что Верховная рада IX созыва, по их мнению, исчерпала себя. По данным источников, комитеты парламента фактически перестают работать, а часть депутатов отказывается сотрудничать с Зеленским.

Ранее депутат Рады предложил приостановить социальные выплаты, оставив финансирование только армии.