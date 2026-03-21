Россиянам объяснили, почему стиральная машина «прыгает» во время работы и чем это опасно

Основная причина вибрации и перемещения стиральной машины во время работы — нарушение распределения массы внутри вращающегося барабана. Об этом и о том, чем это опасно, «Газете.Ru» рассказал заведующий лабораторией терагерцовой спинтроники РТУ МИРЭА Арсений Буряков.

«Когда белье сбивается в один плотный ком, центр масс смещается от оси вращения. В результате на высоких скоростях (обычно от 800 оборотов в минуту и выше) возникают значительные центробежные силы. Производители предусматривают систему автоматической балансировки, но она эффективна лишь до определенного предела перекоса. Если белье слишком массивное и мокрое (например, пододеяльник или пальто), или в барабан случайно попал посторонний предмет вроде металлических монет, система может не справиться. В этот момент корпус машины, стоящий на жестких опорах, начинает резонировать, передавая колебания на пол», — объяснил он.

По словам эксперта, вибрация — это механический стресс для всех узлов агрегата. Постоянная тряска с ускорением, сравнимым или превышающим ускорение свободного падения в отдельных узлах барабана при сильном дисбалансе, приводит к усталости металла, ослаблению сварных швов и крепежных соединений.

«В первую очередь страдает подшипниковый узел. Вибрации расшатывают электрические контакты, нарушают целостность трубок и шлангов, ведут к микротрещинам в пластиковом баке и корпусе. При этом многие поломки, спровоцированные вибрацией, носят отложенный характер и проявляются спустя месяцы после начала проблемы», — предупредил эксперт.

В квартирах с тонкими стяжками и пустотелыми плитами перекрытий на полу вибрация усиливается многократно, создавая эффект «барабана». Нередко установщики и сами пользователи пренебрегают обязательным этапом регулировки ножек по уровню, не учитывая, что даже небольшой перекос (порядка 1–2 градусов) смещает центр тяжести всего аппарата и может заметно усугубить дисбаланс барабана.

«Популярный метод «подкладывания» под машину мягких бытовых ковров действительно может остановить скольжение и немного снизить шум, но при этом создает упругую, неустойчивую опору. На таком ковре машина может раскачиваться сильнее, что в отдельных случаях усиливает резонанс и нагрузку на узлы. Специализированные антивибрационные коврики и платформы, рассчитанные на массу агрегата и обладающие контролируемой жесткостью, наоборот, позволяют уменьшить передачу вибрации на пол и снизить шум, если машина правильно выставлена по уровню. Более эффективным и безопасным решением является использование таких платформ или, что первостепенно, точная регулировка ножек по уровню на жестком основании», — рассказал Буряков.

Для сохранения техники нужно соблюдать правила загрузки, указанные в инструкции, как по массе, так и по типу белья. Крупные тяжелые вещи, такие как пуховики или одеяла, следует загружать по одному или с легкими изделиями для компенсации массы.

«Даже совершенные системы балансировки в современных машинах не могут полностью нейтрализовать последствия грубых нарушений правил эксплуатации, таких как сильная перегрузка или неравномерное распределение белья», — резюмировал эксперт.

