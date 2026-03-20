В канале депутата Госдумы появился пост с оскорблениями Чака Норриса

В Telegram депутата Самокиша появился оскорбительный пост о смерти Чака Норриса

В Telegram-канале депутата Госдумы Владимира Самокиша появился пост с оскорбительным комментарием о смерти актера Чака Норриса.

«Сдох чак норрис. Чо, скорбим <...>?» — говорится в публикации (орфография и пунктуация автора сохранены. – «Газета.Ru»).

Подписчики депутата сочли тон публикации неуважительным, однако в ответ на критику от лица Самокиша начали сыпаться нецензурные высказывания.

На происходящее обратила внимание редакция Осторожно Media. Ксения Собчак сообщила, что редакция направила официальный запрос на имя председателя комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Валентины Терешковой с просьбой дать оценку публикации.

«Попросили провести проверку, установить, кто именно писал все эти «шедевры», и дать происходящему официальную оценку», — написала Собчак.

При этом журналистка заявила, что не исключает, что аккаунт могли взломать.

«Но если нет – тогда вопросов становится еще больше», — отметила она.

Журналисты Осторожно Media связались с аккаунтом Самокиша : тот сказал, что его не взламывали, назвал актера «западническим гандоном», но созвониться, а также записать голосовое сообщение или «видеокружок» отказался, ссылаясь на позднее время.

«Оговоримся: мы фиксируем, что разговор происходил именно с аккаунтом, который принадлежит депутату, но не исключаем возможность несанкционированного доступа к нему», — написала Собчак.

К настоящему моменту официального комментария от депутата не поступало, но скандальный из пост Telegram был удален , при этом он остается доступным в других мессенджерах.

Ранее на 87-м году жизни скончался легендарный актер и спортсмен Чак Норрис.