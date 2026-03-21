Трамп: США могут свернуть операцию на Ближнем Востоке на фоне достижения целей

Президент США Дональд Трамп заявил в своем аккаунте в соцсети Truth Social, что Вашингтон может рассмотреть сворачивание операции на Ближнем Востоке на фоне достижения целей.

«Мы приближаемся к достижению наших целей по мере того, как рассматриваем возможность сворачивания военных усилий на Ближнем Востоке», — поделился он.

Трамп среди целей операции перечислил уничтожение ракетного потенциала Ирана, его военно-промышленного комплекса, ВВС, флота и средств противовоздушной обороны. Кроме того, у Ирана не должно быть способа получить ядерное оружие, добавил президент США. Кроме того, перед Соединенными Штатами стоит задача обеспечить защиту своих союзников на Ближнем Востоке, в том числе Бахрейна, Израиля, Катара, Кувейта, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Накануне телеканал CBS News сообщал, что Пентагон проводит подготовку к развертыванию американских наземных войск в Иране.

Также портал Axios со ссылкой на источники написал, что Вашитнгтон рассматривает морскую блокаду или захват иранского острова Харк.

Ранее в Кремле заявили о дестабилизации энергетического рынка из-за войны в Иране.