Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Трамп: США могут свернуть операцию на Ближнем Востоке на фоне достижения целей
Truth Social/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил в своем аккаунте в соцсети Truth Social, что Вашингтон может рассмотреть сворачивание операции на Ближнем Востоке на фоне достижения целей.

«Мы приближаемся к достижению наших целей по мере того, как рассматриваем возможность сворачивания военных усилий на Ближнем Востоке», — поделился он.

Трамп среди целей операции перечислил уничтожение ракетного потенциала Ирана, его военно-промышленного комплекса, ВВС, флота и средств противовоздушной обороны. Кроме того, у Ирана не должно быть способа получить ядерное оружие, добавил президент США. Кроме того, перед Соединенными Штатами стоит задача обеспечить защиту своих союзников на Ближнем Востоке, в том числе Бахрейна, Израиля, Катара, Кувейта, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Накануне телеканал CBS News сообщал, что Пентагон проводит подготовку к развертыванию американских наземных войск в Иране.

Также портал Axios со ссылкой на источники написал, что Вашитнгтон рассматривает морскую блокаду или захват иранского острова Харк.

Ранее в Кремле заявили о дестабилизации энергетического рынка из-за войны в Иране.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
