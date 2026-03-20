Прокуратура запросила сотни часов обязательных работ для Oxxxymiron

РИА Новости: прокуратура Петербурга запросила 400 часов работ для Oxxxymiron
В Петербурге прокуратура запросила 400 часов обязательных работ для музыканта Мирона Федорова (признан в РФ иностранным агентом), более известного под псевдонимом Oxxxymiron, по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом рассказали РИА Новости в оперативных службах.

«Прокуратура запросила 400 часов обязательных работ и запрет заниматься деятельностью, связанной с администрированием в интернете на три года для Федорова», — уточнил источник.

По данным следствия, рэпер в 2023 году дважды привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства об иноагентах. При этом Oxxxymiron продолжил размещать материалы в одном из мессенджеров без соответствующей маркировки.

В начале февраля руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщила, что Смольнинский районный суд заочно отправил Федорова под стражу. По ее словам, рэпер намеренно уклоняется от следствия, и его местонахождение неизвестно.

В прошлом году Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга трижды оштрафовал музыканта на 40 тыс. рублей за несвоевременное предоставление отчетов о деятельности за 2024 и 2025 годы.

Ранее осудивший СВО рэпер получил российское гражданство.

 
