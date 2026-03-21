Глава ФБР выступил с обвинениями в адрес российских хакеров

Директор ФБР Кэш Патель в социальной сети X бездоказательно заявил, что хакеры, якобы связанные с российскими спецслужбами, взломали аккаунты американских чиновников, военных и журналистов в мессенджере Signal.

«ФБР выявило киберпреступников, связанных со спецслужбами России, которые атакуют пользователей коммерческих мессенджеров, в том числе Signal. Эта кампания направлена против лиц, которые представляют высокую разведывательную ценность, среди них действующие и бывшие официальные лица США, военнослужащие, политические деятели и журналисты», — написал он.

Патель отметил, что взлом тысяч аккаунтов якобы позволил злоумышленникам читать переписку, красть контакты и рассылать фишинговые письма. При этом глава ФБР не раскрыл ни имен конкретных лиц, ни названий группировок, причастных к взломам. Он также не представил доказательств, которые могли бы подтвердить его обвинения.

9 марта российских хакеров обвинили в атаках на WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)- и Signal-аккаунты европейских госслужащих и военных.

