Ветврач объяснила, почему кошкам полезно говорить комплименты

Ветврач Немцева: поглаживания и ласковые слова снижают стресс у кошек
Взаимодействие с хозяином оказывает значительное влияние на психическое и физическое состояние кошки, однако речь идет не о «комплиментах» в человеческом понимании, а о форме внимания и социального контакта. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Юлия Немцева.

«Поглаживания, ласковые слова и спокойное общение помогают питомцу чувствовать себя защищенным и укрепляют эмоциональную связь с человеком. Это снижает уровень стресса, положительно влияет на работу нервной и сердечно-сосудистой систем и может стимулировать аппетит и активность», — объяснила она.

Однако важно учитывать индивидуальные особенности кошки. Некоторые животные обожают внимание и поглаживания, другие более независимы и предпочитают ограниченные контакты.

«Принудительное или чрезмерное взаимодействие может вызвать тревожность, раздражение или попытки дистанцироваться. Для положительного эффекта важно наблюдать за реакцией питомца: если кошка подходит к хозяину, трется, мурлычет или активно взаимодействует, это сигнал того, что внимание воспринимается положительно», — отметила ветврач.

Таким образом, «похвала» и ласка действительно благоприятны для психики и здоровья кошки, но только если они соответствуют ее темпераменту и потребностям.

«Главное правило — внимание должно быть добровольным для питомца, а контакт — комфортным», — резюмировала она.

Ранее ветеринар запретил будить кошек, когда они дергаются во сне.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!