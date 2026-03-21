Россиянам назвали самые доступные способы экономии на ЖКУ

Для большинства россиян заметная экономия на жилищно-коммунальных услугах составляет 300-700 рублей в месяц. К такому выводу пришли аналитики Doma.ai: именно такой результат назвали ощутимым 53% опрошенных. Еще 20% считают достаточной экономию до 300 рублей, 11% ориентируются на 700-1500 рублей в месяц, 9% – на 1500-3000 рублей, и только 7% воспринимают как заметный эффект сумму свыше 3000 рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказал исполнительный директор Doma.ai Дмитрий Чирков.

По его словам, добиться такой экономии чаще всего позволяют точный учет ресурсов, своевременная передача показаний и внимательная проверка начислений в квитанции.

«Важно смотреть не только на итоговую сумму, но и на структуру платежа. Квитанцию стоит разбирать по строкам и сравнивать с предыдущим месяцем. В первую очередь нужно проверить объем потребления, тариф и расчетный период. Именно эти параметры обычно позволяют понять, почему сумма выросла и где есть возможность сократить расходы», – объяснил эксперт.

Один из самых доступных способов снизить платежи – следить за корректной передачей показаний и состоянием приборов учета. Если счетчик неисправен, пропущен срок поверки или данные передаются нерегулярно, начисления могут производиться не по фактическому потреблению, а по нормативу. В отдельных случаях к этому добавляется повышающий коэффициент. В результате сумма в квитанции растет не из-за реального увеличения расхода, а из-за особенностей расчета, отметил Чирков.

Еще один важный фактор – контроль фактического потребления воды и электроэнергии в квартире. Если объем вырос, стоит проверить, нет ли утечек, исправна ли сантехника и совпадают ли данные в квитанции с показаниями счетчиков. Если же сумма увеличилась без видимого роста потребления, имеет смысл обратить внимание на перерасчеты, доначисления, задолженность и пени. В отопительный сезон на размер платежа также заметно влияют начисления за тепло.

Отдельную роль, по словам эксперта, играют цифровые сервисы и решения умного дома. Они позволяют быстрее передавать показания, отслеживать потребление ресурсов и вовремя замечать отклонения в начислениях. На уровне дома такие инструменты помогают контролировать общедомовые расходы, быстрее выявлять потери воды и тепла и в целом точнее управлять инженерной инфраструктурой.

Если самостоятельно разобраться с изменением суммы не удается, стоит обратиться в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию за разъяснениями по конкретным показателям в квитанции. Если для этого есть основания, можно запросить перерасчет.

«Когда сумма в квитанции меняется, у жителя закономерно возникает вопрос, что именно повлияло на итоговый платеж и можно ли на это повлиять. В такой ситуации люди обычно начинают внимательнее относиться к собственному потреблению и лучше разбираться в структуре начислений и общедомовых расходах», – резюмирует Чирков.

