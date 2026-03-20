New Statesman: население Украины сократилось до 20 миллионов человек

Население Украины сократилось до 20 миллионов человек. Об этом заявил заместитель главного редактора британского журнала New Statesman Уилл Ллойд в социальной сети X.

«Один британский чиновник сообщил мне, что население Украины, которое в 2014 году оценивалось чуть более чем в 40 миллионов человек, к 2025 году сократилось примерно до 20 миллионов, что значительно меньше большинства общедоступных оценок», — говорится в публикации.

В феврале бывший премьер-министр республики Николай Азаров сообщил, что численность населения Украины за 12 лет, прошедшие после «майдана», сократилась с 45 до примерно 20 миллионов человек.

Политик отметил: после 2014 года страна лишилась порядка 12,5 млн человек, проживавших в Крыму и Донбассе. В дальнейшем население также снизилось после потери Херсонской и Запорожской областей.

Если добавить естественную убыль населения, а также беженцев, то в стране осталось порядка 20 млн населения, добавил он.

