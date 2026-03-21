Во всей подконтрольной Украине части ДНР пропал свет

Вся подконтрольная Украине часть Донецкой народной республики (ДНР) оказалась обесточена. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«В том числе нет света в Славянске и в Краматорске», — говорится в публикации.

До этого в Киеве 1 905 зданий в четырех районах остались без тепла. По данным властей, после ночных ударов 7 марта был поврежден объект критической инфраструктуры. В результате обесточенными оказались дома в Печерском, Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах столицы.

Российские военнослужащие начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в министерстве обороны Российской Федерации, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

