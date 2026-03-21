Собянин: еще два летевших к Москве беспилотника уничтожены силами ПВО

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте в мессенджере Max сообщил, что на подлете к столице сбили еще два беспилотника.

«Сбиты еще два беспилотника. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — поделился мэр Москвы.

Вечером 20 марта мэр сообщил, что средства противовоздушной обороны нейтрализовали масштабную вражескую атаку с воздуха, сбив 21 БПЛА, направлявшийся к столице. Позже он сообщил о сбитии еще одного дрона.

Таким образом, общее число сбитых за сутки на подлете к Москве БПЛА увеличилось до 43.

Член комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник в интервью «Газете.Ru» высказался за решительные действия российских вооруженных сил в ответ на массированные налеты беспилотников ВСУ. По словам парламентария, запуск около 250 дронов в сторону Москвы за двое суток требует противодействия. Колесник уверен, что России необходимо нанести по Украине такой массированный удар, после которого руководству страны во главе с Владимиром Зеленским было бы крайне трудно восстановить позиции.

