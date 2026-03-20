«Крутой Уокер был словно списан с меня»: умер Чак Норрис

Актер Чак Норрис умер на 87-м году жизни
Кадр из сериала «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски» (1993–2001)
На 87-м году жизни скончался Чак Норрис — знаковый актер, прославленный спортсмен, легенда боевиков эпохи кассет и просто человек-мем. Накануне его госпитализировали на Гавайях, обстоятельства смерти актера семья предпочла сохранить в тайне. «Газета.Ru» — о жизни и карьере культового артиста.

Обстоятельства смерти Чака НоррисаБиография Чака НоррисаФильмография Чака НоррисаЛичная жизнь Чака Норриса



Обстоятельства смерти Чака Норриса

Легендарный американский актер Чак Норрис ушел из жизни 20 марта в возрасте 86 лет. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на заявление родственников артиста.

«Для всего мира он был мастером боевых искусств, актером и символом силы. Для нас он был преданным мужем, любящим отцом и дедушкой, невероятным братом и сердцем нашей семьи. Он прожил свою жизнь с верой, целеустремленностью и непоколебимой преданностью людям, которых любил. Своим трудом, дисциплиной и добротой он вдохновил миллионы людей по всему миру и оставил неизгладимый след в жизни многих», — говорится в заявлении.

Обстоятельства смерти Норриса на данный момент не раскрываются — семья актера предпочла сохранить их в тайне. Известно лишь, что накануне, 19 марта, звезда боевиков был госпитализирован на Гавайях.

Биография Чака Норриса

Чак Норрис (настоящее имя — Карлос Рэй Норрис) родился 10 марта 1940 года в американской Оклахоме в семье выходцев из Ирландии и потомков индейцев чероки. Детство будущего актера было непростым — он рано лишился отца, воспитанием занимались мама и бабушка, часто переезжавшие с места на место из-за отсутствия денег.

По окончании школы Норрис был призван в армию и в составе ВВС США оказался в 1959 году в Южной Корее. Там он всерьез увлекся боевыми искусствами и получил прозвище Чак (сокращенное от английского варианта его имени Чарльз).

18-летний Чак Норрис в 1958 году
«В первые дни армейской службы я сломал плечо. Сбежал из лазарета, где было скучно, отправился на экскурсию по окрестным селам. И увидел, как между собой сражаются два парня. Они пускали в ход и руки, и ноги. Причем бой велся в невероятном темпе, точность ударов была невиданной. Тела атлетов казались гибкими, как пружины. Это зрелище завораживало. Вернувшись на военную базу, я попросил тренера по дзюдо познакомить меня с теми ребятами. Встреча изменила всю мою жизнь. В Штаты я вернулся с черным поясом по тхэквондо и с коричневым поясом по дзюдо», — рассказывал артист в интервью изданию «7 Дней».

Чак Норрис практикует приемы в стиле кунг-фу со своим тренером на лужайке на заднем дворе своего дома в Палос-Вердес, недалеко от Лос-Анджелеса, Калифорния, 1978 год
Уже к 1968 году Норрису принадлежала сеть школ боевого мастерства, а сам спортсмен являлся чемпионом мира в полутяжелом весе. Одним из тогдашних спарринг-партнеров Чака был Брюс Ли, которого он научил хай-кикам — тому самому фирменному приему американо-гонконгского актера. В ответ Ли привел Норриса в кино, позвав его в, как оказалось позднее, культовый фильм «Путь дракона» (1972).

«Брюс был неподражаем: он жил карате, думал на языке карате и во сне видел только карате! Каждый день мы проводили тренировки, которые продолжались как минимум три часа. После таких спарринг-боев я был измочален, а Брюс как ни в чем не бывало приступал к «качанию» мышц живота! <...> Потом он уехал в Гонконг, где начал головокружительную кинокарьеру. Однажды позвонил мне и спросил: «Хочешь сниматься в роли моего соперника по карате?» Сцена в фильме задумывалась масштабная: сражение происходило в римском Колизее! Конечно, я сразу согласился», — вспоминал Чак.

«Путь дракона» (1972)

В этом комедийном боевике Брюс Ли стал и режиссером, и сценаристом, и исполнителем главной роли. Он рассказывает историю мастера боевых искусств Тан Луна, который приезжает из Гонконга в Рим, помогает знакомому спасти от бандитов китайский ресторан его родственницы. Разумеется, он раскидывает толпу злоумышленников и вступает в борьбу с американским мастером боевых искусств по имени Кольт. Его сыграл Чак Норрис.

Крутой Уокер, к слову, тренировался с Брюсом Ли в 60-е. Именно американец убедил Маленького Дракона в эффективности и зрелищности нанесения ударов ногой в голову.
Фильмография Чака Норриса

Свой путь в кинематографе Норрис, впрочем, начал не то чтобы удачно: после «Пути дракона» он поучаствовал во второсортном боевике «Резня в Сан-Франциско», где сыграл злодея; проект оказался провальным, и Чак на несколько лет остался без предложений продюсеров.

Судьбоносным для актера стало сотрудничество с фирмой Cannon Films, снимавшей низкобюджетные фильмы категории «B». Плодом тандема Норриса и студии стали такие знаковые ленты эпохи кассет, как «Вторжение в США», «Отряд «Дельта», «Без вести пропавшие» и другие.

В 1990-х Норрис, по его же воспоминаниям, несколько устал от съемок и собирался сосредоточиться на спорте и бизнесе. Перед уходом на покой актер, впечатлившись сценарием, согласился на роль в сериале «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски», не предполагая, что проект станет главным в его карьере и продлится почти десять лет.

«Все, хватит с меня, — думал я тогда. — Из кино тоже надо уходить вовремя». Но в один день раздался звонок. Один продюсер предложил мне роль Уокера. Полистав сценарий, я тут же согласился: Уокер был словно списан с меня. Так говорили и мои домочадцы. Но я и предположить не мог, что моего Уокера хватит на девять лет работы: более 200 серий, всемирная слава», — признавался Чак.

«Крутой Уокер: Правосудие по-техасски» (1993–2001)
В общей сложности Норрис сыграл в полусотне фильмов и сериалов, причем возвращался (хоть и редко) на съемочную площадку вплоть до глубокой старости: последняя лента с участием артиста — комедийный хоррор «Самолет зомби» — вышла на экраны в 2025 году.

Личная жизнь Чака Норриса

Чак Норрис был дважды женат. Свою первую супругу, Дайан Кей Холечек, он встретил еще юношей; в их браке, продлившемся 30 лет, родились сыновья Майк (он пошел по стопам отца и стал актером) и Эрик (выбрал профессию автогонщика, стал чемпионом знаменитой серии NASCAR). Женщина скончалась незадолго до смерти бывшего мужа — в конце 2025-го.

Второй — и последней — женой артиста была модель Джина О'Келли, на которой он женился в 1998 году. О'Келли, которая была на 23 года младше супруга, подарила ему близнецов Дакоту и Даниэлу.

Чак Норрис со своей невестой Моникой Холл пресс-конференции в ночном клубе «Жар-птица» во время визита в Москву, 1995 год
«Мы случайно познакомились. Но это была любовь с первого взгляда. С тех пор мы обожаем друг друга и никогда не расстаемся. <...> Доверяем друг другу самые сокровенные тайны, много беседуем на духовные темы», — рассказывал Норрис.

Также у артиста есть дочь Дина, родившаяся после внебрачной связи в 1960-х.

 
