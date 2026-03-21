Онищенко рассказал, какая эпидемия угрожает России

Ожирение наравне с диабетом рискует стать еще одной эпидемией в России, доля граждан с избыточным весом увеличивается. Об этом РИА Новости сообщил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Мы с вами постоянно говорим об увеличении числа людей с ожирением. Россия еще не в первой десятке, но по темпам нарастания ожирения мы в первой десятке. Что такое ожирение? Это можно ставить знак равенство с диабетом», — сказал академик.

Онищенко также добавил, что, помимо диабета и ожирения, «главными врагами людей» можно считать онкологические и кардиологические заболевания.

20 марта вице-премьер Татьяна Голикова в ходе коллегии Роспотребнадзора заявила, что показатели по сахарному диабету за прошлый год вызывают беспокойство, ситуация с заболеванием может превратиться в эпидемию.

До этого врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова заявила, что сахарный диабет второго типа, с которым чаще всего сталкиваются люди старше 40 лет с избыточной массой тела, зачастую протекает бессимптомно на протяжении долгого времени.

