Мелания Трамп передала через Лукашенко послание Путину. Она просит найти «затерявшихся» детей

Мелания Трамп передала Александру Лукашенко список украинских детей, которые «затерялись в России», и попросила его обсудить этот вопрос с Владимиром Путиным. Белорусский лидер согласился довести информацию до «старшего брата», но усомнился в ее достоверности. Ранее первая леди США уже обращалась к российскому лидеру через своего супруга и даже заявила, что получила ответ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Жена президента США Мелания Трамп передала главе Белоруссии Александру Лукашенко просьбу поговорить с российским лидером Владимиром Путиным о якобы вывезенных в РФ украинских детях. Об этом сам Лукашенко рассказал на пресс-конференции, посвященной переговорам с американской делегацией во главе со спецпосланником США Джоном Коулом, передает БелТА.

«Сейчас вот Мелания передала список детей , которые якобы в результате войны в Украине затерялись в России. И просит меня, чтобы при встрече с Владимиром Путиным я передал этот список, поговорил с ним, чтобы мы нашли в России этих детей, которые бежали от войны, скорее всего. Нашли и отдали Украине, если дети готовы и там готовы их взять на содержание», — сказал президент республики.

Он пообещал обсудить с Путиным этот вопрос, но подчеркнул, что не станет «уговаривать».

«Если Мелания просит (это в развитие того письма, которое она когда-то передала Путину по поводу детей), я эту позицию старшему брату доведу, не вопрос. Но бороться за это не буду, потому что я не знаю, есть эти дети или нет, правда это или нет и кто передал эти списки», — заявил политик.

Письмо Мелании Трамп

В августе 2025 года, когда Путин встречался с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, первая леди Штатов через супруга передала российскому лидеру письмо, посвященное теме украинских детей, писало агентство Reuters.

«Как родители мы обязаны взращивать надежду следующего поколения. Как лидеры мы отвечаем за то, чтобы обеспечить будущее для всех детей», — говорилось в тексте послания, опубликованном телеканалом Fox News.

Трамп также написала, что детские чистота и невинность «стоят выше географии, политики и идеологий». Однако сейчас «некоторым детям приходится молча сопротивляться силам, способным отнять их будущее».

«Господин Путин, только вы можете вернуть им их звонкий смех», — добавила первая леди США.

В Кремле публично не комментировали получение этого письма, однако Дональд Трамп утверждал, что российский лидер «очень хорошо принял его».

А в октябре 2025-го Мелания Трамп заявила, что Путин ответил на ее послание. По ее словам, после переговоров на Аляске восемь украинских детей воссоединились с семьями. Также она заявила о существовании прямого «канала коммуникаций» с Путиным и достижении договоренности о сотрудничестве «на благо всех людей», вовлеченных в украинский конфликт.

Позиция России

Россия неоднократно опровергала обвинения в якобы похищении украинских детей в ходе проведения СВО. В частности, после того, как представители Киева во время переговоров в Стамбуле передали делегации Москвы документ с 339 именами детей, которых власти Украины требовали «вернуть», помощник президента РФ Владимир Мединский отметил, что многие из этого списка не попадали в Россию: «В этом списке обнаружилось, что большое количество детей никогда не были на территории России . И, скорее всего, они находятся где-то в Европе, мы не знаем».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что некоторых детей вывозили из зоны боевых действий ради их безопасности.

«Жизни многих из них были спасены благодаря тому, что они были вывезены из зоны боевых действий. По их воссоединению с родными ведут работу уполномоченные по правам ребенка»,

— написала дипломат.

Кроме того, 5 декабря в МИД вновь назвали обвинения в адрес России в якобы «депортации» украинских детей голословными и лживыми.

«В настоящее время Россия ведет планомерную работу по воссоединению семей и готова к взаимодействию по детской проблематике при участии конструктивно настроенных международных посредников», — добавили в министерстве.

А 12 февраля уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова объявила о воссоединении четырех детей с семьями на Украине и одного — в России.