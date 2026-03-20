Российский чиновник стал отцом в 33-й раз

У главы Колтушского городского поселения Чирко родился 33-й ребенок
Iryna Inshyna/Shutterstock/FOTODOM

У главы Колтушского городского поселения Эдуарда Чирко родился 33-й ребенок. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Всего у Чирко 19 сыновей и 14 дочерей. Очередной наследник появился на свет в Санкт-Петербурге, в роддоме №6 имени Снегирева.

Только один ребенок из детей Чирко является приемным. Отмечается, что матери у 33 детей чиновника разные.

Недавно в Минтруд обратился депутат Госдумы Виталий Милонов. Он отметил, что в России необходимо создать социальный туристический сертификат для многодетных семей, по которому они смогут отдыхать на российских курортах и в здравницах. Свою инициативу депутат объяснил тем, что меры по поддержке многодетных семей в стране дают свои результаты, что подтверждается ростом их количества.

14 марта сообщалось, что Минтруд планирует обновить правила назначения единого пособия для многодетных семей. Пособия будут начисляться с учетом сохранения выплат для многодетных при небольшом превышении уровня дохода.

Ранее Госдума приняла закон о защите имущества многодетных семей.

 
