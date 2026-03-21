Иран ударил по американской базе в Ираке

Иран атаковал военную базу США Виктория в Багдаде с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило агентство Fars в своем Telegram-канале.

После удара, по информации агентства, на базе произошел крупный пожар. Другая информация пока не приводится.

19 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Иран в ходе 65-й серии ударов атаковал базы Соединенных Штатов в Бахрейне, ОАЭ и Саудовской Аравии.

В этот же день средства противовоздушной обороны (ПВО) Исламской Республики впервые в истории сбили американский истребитель F-35 ВВС США. Сообщалось также, что Иран нанес удары по Министерству национальной безопасности Израиля. Кроме того, была атакована редакция израильского 13-го канала в Тель-Авиве. КСИР заявил, что эти атаки являются ответной мерой за потопление иранского фрегата и покушение на министра разведки Эсмаила Хатиба. По информации КСИР, удары были нанесены с использованием беспилотных летательных аппаратов.

До этого Иран атаковал НПЗ в израильской Хайфе.