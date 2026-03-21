Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Иран ударил по американской базе в Ираке

Fars: Иран атаковал американскую базу Виктория в Багдаде
Иран атаковал военную базу США Виктория в Багдаде с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило агентство Fars в своем Telegram-канале.

После удара, по информации агентства, на базе произошел крупный пожар. Другая информация пока не приводится.

19 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Иран в ходе 65-й серии ударов атаковал базы Соединенных Штатов в Бахрейне, ОАЭ и Саудовской Аравии.

В этот же день средства противовоздушной обороны (ПВО) Исламской Республики впервые в истории сбили американский истребитель F-35 ВВС США. Сообщалось также, что Иран нанес удары по Министерству национальной безопасности Израиля. Кроме того, была атакована редакция израильского 13-го канала в Тель-Авиве. КСИР заявил, что эти атаки являются ответной мерой за потопление иранского фрегата и покушение на министра разведки Эсмаила Хатиба. По информации КСИР, удары были нанесены с использованием беспилотных летательных аппаратов.

До этого Иран атаковал НПЗ в израильской Хайфе.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!