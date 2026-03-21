Еще шесть беспилотников пытались атаковать Москву

Собянин сообщил о 28 вражеском БПЛА, сбитом на подлете к Москве
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще шесть вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые летели на Москву. Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Накануне вечером Собянин заявил, что системы ПВО нейтрализовали масштабную вражескую атаку с воздуха, сбив 21 БПЛА, направлявшийся к Москве. Позже он сообщил о сбитии еще одного дрона.

На фоне атаки московский аэропорт Внуково временно ограничивал прием и отправку самолетов.

Общее число БПЛА, сбитых на подлете к столице менее чем за сутки, достигло 28.

17 марта секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что ни один регион России больше не может чувствовать себя в безопасности на фоне стремительного развития ударных технологий Вооруженных сил Украины (ВСУ), прежде всего беспилотников. По его словам, под угрозой уже не только приграничные территории, но и далекие от границы регионы, включая Урал.

Ранее Сочи пережил 30-часовую атаку беспилотников ВСУ.

 
