На Украине умер раскольнический патриарх Филарет. Чем он известен?

Почетный патриарх раскольнической Православной церкви Украины Филарет скончался на 98-м году жизни. В 1992 году он стал инициатором создания Украинской православной церкви Киевского патриархата, за что был лишен сана Русской православной церковью. В 2018 году при его участии была создана ПЦУ, однако возглавил ее другой священник, а Филарет стал «почетным патриархом» без реальной власти. Вскоре после этого он вступил в конфликт с руководством раскольников, обвинив их в нарушении договоренностей. В духовном завещании Филарет запретил священникам ПЦУ отпевать его.

На Украине в возрасте 97 лет скончался бывший патриарх раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата, которая стала основой для Православной церкви Украины, Филарет (Михаил Денисенко). Об этом сообщил глава ПЦУ Епифаний (Думенко).

«Мы всегда будем помнить наставления патриарха Филарета о важности поддержания единства Украинской церкви вокруг Киевского Престола. Будем помнить и исполнять также его уроки и наставления о важности соборности, о смирении перед волей Божией и волей полноты церкви, о преданном служении Богу, церкви Христовой и украинскому народу», — приводит его слова ZN.UA.

Карьера в РПЦ

Михаил Денисенко родился 23 января 1929 года в Донбассе в семье шахтера. В 1946 году, после окончания школы, поступил в Одесскую духовную семинарию, а через два года — в Московскую духовную академию. 1 января 1950 года принял монашеский постриг с именем Филарет и был назначен исполняющим обязанности смотрителя Патриарших покоев в Троице-Сергиевой лавре.

После академии он сделал стремительную карьеру в Русской православной церкви . С 1962 года служил в Европе — был управляющим Рижской епархией, а затем епископом Венским и Австрийским.

В 1964 году был переведен в Подмосковье. А спустя четыре года, в возрасте 39 лет, занял один из самых престижных постов — митрополита Киевского.. Он оставался на этой кафедре более 25 лет, до начала церковного раскола.

Филарет в 1990-м году был одним из основных претендентов на пост патриарха Московского, однако проиграл выборы Алексию II. Украинское издание «Страна» отмечает, что именно после этого Филарет начал конфликтовать с руководством РПЦ.

Раскол православия

На фоне распада СССР Филарет стал активно продвигать идею независимой украинской церкви, а в 1992 году инициировал создание Украинской православной церкви Киевского патриархата. Через три года он ее возглавил, за что был лишен сана Русской православной церковью .

С этого времени в Украине началось противостояние между канонической Украинской православной церковью Московского патриархата и УПЦ Киевского патриархата, которая не была признана мировым православием.

В 2018 году Киевский патриархат и украинские власти под руководством Петра Порошенко при поддержке США добились от Вселенского патриарха Варфоломея согласия на получение томоса — официального указа — о создании автокефальной Православной церкви Украины.

Основой для нее стала структура УПЦ Киевского патриархата, которая объединилась с другой раскольнической структурой — Украинской автокефальной православной церковью.

Несмотря на вклад Филарета, руководителем ПЦУ стал ее представитель Епифаний. Филарет при этом получил статус «почетного патриарха» без реальных полномочий.

Конфликт с ПЦУ

Вскоре после создания ПЦУ Филарет начал выражать недовольство устройством новой церковной структуры и своим положением в ней. Он обвинил Епифания в нарушении договоренностей и объявил о восстановлении Киевского патриархата.

В частности, в мае 2019 года он заявил, что если бы он знал о содержании выданного Константинополем томоса заранее, то отказался бы его принимать. Глава УПЦ утверждал, что этот документ ставил новую церковь Украины в зависимость от Вселенского патриархата.

В январе 2020 года Филарет потребовал от константинопольского патриарха Варфоломея вернуть ему оригинал постановления поместного собора УПЦ, принявшего решение о ее ликвидации для вхождение в состав ПЦУ.

Конфликт между УПЦ и ПЦУ не был урегулирован до самой смерти Филарета, отмечает «Страна», более того, в своем духовном завещании он запретил священникам ПЦУ отпевать его.