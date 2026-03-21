Число сбитых на подлете к Москве беспилотников выросло до 35

Собянин: силы ПВО уничтожили еще семь БПЛА на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще семи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Незадолго до этого Собянин заявил, что системы ПВО ликвидировали еще шесть дронов, которые летели на Москву.

Вечером 20 марта мэр сообщил, что средства противовоздушной обороны нейтрализовали масштабную вражескую атаку с воздуха, сбив 21 БПЛА, направлявшийся к столице. Позже он сообщил о сбитии еще одного дрона.

Общее число БПЛА, сбитых на подлете к Москве менее чем за сутки, увеличилось до 35.

На фоне атаки московский аэропорт Внуково временно ограничивал прием и отправку самолетов.

