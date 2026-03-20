«Главное направление — Донбасс». В США ждут от России масштабного весеннего наступления

Армия России может начать новое масштабное наступление в зоне СВО весной, когда земля просохнет после таяния снега, пишет AP. Как полагают опрошенные агентством эксперты, основной целью станет установление контроля над последними районами ДНР, занятыми ВСУ. При этом начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов четыре дня назад заявил, что наступление уже идет по всем направлениям. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Армия России может уже этой весной провести масштабное наступление с целью взять под контроль последние районы ДНР, на данный момент занятые Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает американское агентство Associated Press (AP) со ссылкой на опрошенных военных аналитиков.

«Пока из-за войны на Ближнем Востоке мирные переговоры при посредничестве США были поставлены на паузу, президент России Владимир Путин может попытаться расширить военные успехи, проведя наступления <…> для оказания большего давления на Киев»,

— пишет издание.

Как отмечают в агентстве, такому шагу благоприятствуют внешние факторы — подорожание нефти привлекло дополнительные деньги в российскую казну, а в результате ударов Ирана по странам Персидского залива появилась вероятность, что США не смогут продолжить поставки Украине ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО).

Как утверждают собеседники AP, Вооруженные силы России накапливают резервы и могут ускорить проведение операции, когда земля просохнет после таяния снега.

«По данным вашингтонского Института изучения войны, российские войска усилили артиллерийские обстрелы и удары беспилотников, стремясь ослабить украинскую оборону перед наземными атаками», — добавляет агентство.

В то же время AP со ссылкой на неназванных российских военных блогеров пишет, что «Москве потребуется значительно укрепить свои силы для проведения любого крупного наступления».

В статье приводятся слова Директора национальной разведки США Тулси Габбард, сказанные 18 марта на заседании комитета по разведке американского сената: « Россия сохраняет превосходство в конфликте с Украиной ». Она также ожидает, что, несмотря на идущие переговоры, РФ продолжит вести боевые действия до достижения целей спецоперации.

Наступление уже идет

16 марта начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе проверки группировки войск «Юг» указал, что российские подразделения уже активно наступают.

«Продолжается выполнение задач специальной военной операции. Наступление ведется на всех направлениях », — сказал он.

За первые две недели марта под контроль ВС РФ перешли 12 населенных пунктов и значительная часть территории. Например, в ДНР подразделения «Юга» отодвинули линию фронта на запад от Северска более чем на 12 км.

Член комитета Госдумы России по обороне Андрей Колесник в разговоре с «Газетой.Ru» подчеркнул, что главной целью весенне-летнего наступления является достижение целей СВО.

«Президент в начале специальной военной операции поставил задачи, которые стоят перед войсками. Когда он решит, тогда победа и будет, потому что это совокупность сложившихся обстоятельств будет, которые выгодны России», — сказал депутат.

Колесник добавил, что наступление ВС РФ не является новостью, поскольку российские войска продвигаются постоянно.

Военный эксперт Василий Дандыкин в комментарии порталу News.ru называл приоритетной задачей российских войск на весну 2026 года установление контроля над Краматорском и Славянском в ДНР.

«На мой взгляд, главное направление — Донбасс , и ВС РФ успешно продвигаются вперед. Самая укрепленная агломерация на данном направлении, как мы знаем, — Славянско-Краматорская. Мы сейчас выходим уже ближе к Краматорску. Российские войска освободили село Гришино. Это стержневой населенный пункт. То есть армия России получила возможность наступать на Славянск и в перспективе охватить его, не допустить снабжение ВСУ. Так что, полагаю, этот город, а также Краматорск будут нашей главной весенней темой», — говорил он.

Также эксперт допустил выход группировок войск «Днепр» и «Восток» к Запорожью.