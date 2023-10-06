Панденок из Московского зоопарка открыл глаза

Девочка-панденок, рожденная в Московском зоопарке, впервые открыла глаза. Она уже реагирует на свет, но видеть начнет примерно к двухмесячному возрасту.

Детеныш весит уже 2 килограмма 134 грамма.

«Малышка все больше похожа на маму… даже копирует позы во сне», — рассказала директор зоопарка Светлана Акулова. «Мама дает ей выползти, спокойно ест бамбук, придерживая панденка другой рукой», — отметила она.

В конце августа у самца Жуи и самки Диндин из Московского зоопарка родился малыш. Панденок стал первым в истории детенышем большой панды, родившимся в России. Его родители несколько лет назад прилетели из Китая: их передали зоопарку в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином.

Как растет первый родившийся в России панденок — в фотогалерее «Газеты.Ru».