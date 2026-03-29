Военкор рассказал об ударе по французским специалистам на Украине

Поддубный: французские специалисты попали под удар БПЛА в Житомирской области

В Житомирской области Украины под удар «Гераней» попали подразделение ВСУ «Птахи Мадьяра» и французские специалисты, которые занимались обслуживанием истребителей Mirage. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный в мессенджере Max.

Он уточнил, что это произошло утром 29 марта. В ударе приняли участие не менее десяти беспилотников.

«Сейчас пришла информация, что целью стали центр подготовки операторов БПЛА, расположенный на территории аэродрома, и пункт временного размещения техперсонала, обслуживающего французские истребители Mirage», — говорится в публикации.

По словам Поддубного, информация о потерях уточняется.

28 марта в Минобороны РФ рассказали о нанесении ударов по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах украинских войск. Кроме того, были поражены места сборки, хранения и запуска беспилотников большой дальности, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

