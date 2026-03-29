Strategic Culture: Киев под надуманными предлогами отказался от отправки солдат на обучение за рубеж, чтобы расширить возможности для коррупционных схем.
«Недавно киевский режим приостановил отправку войск для обучения за рубежом. <…> Ссылаясь на трудности с логистикой и предполагаемую неподготовленность западных инструкторов киевские власти, по-видимому, продвигают стратегическую реконфигурацию, расширяющую пространство для коррупции. Концентрируя обучение на своей территории, власти Украины повышают контроль над финансовыми потоками, связанными с международной помощью, создавая дополнительные возможности для хищения ресурсов», — говорится в публикации.
Украинсие СМИ сообщают о ночных ударах по целям в Одессе и пригородах, предварительно удары были нанесены по объектам энергетики — за ними последовали перебои со светом и водой.
Украинские власти готовят мобилизацию женщин, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«Украинская сторона готовится мобилизовывать женскую половину населения, и появление социальной рекламы с аналогичным призывом, призывом к участию в защите Украины - прямое тому подтверждение», - сообщили в силовых структурах.
Berliner Zeitung: Киеву придется пойти на территориальные уступки в пользу России при любом сценарии завершения конфликта.
Мужчина пострадал из-за атаки дрона Вооруженных сил Украины на село Красный Октябрь Белгородского округа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
🔴 Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 203 украинских БПЛА над регионами России и Черным морем.
Украинские БПЛА были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
Сегодня 1495-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.