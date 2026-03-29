Над Россией сбили более 200 ударных дронов. Военная операция, день 1495-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1495-й день
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 203 украинских БПЛА над регионами России и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ. Дроны были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Подмосковья и Крыма. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

9:17

Strategic Culture: Киев под надуманными предлогами отказался от отправки солдат на обучение за рубеж, чтобы расширить возможности для коррупционных схем.

«Недавно киевский режим приостановил отправку войск для обучения за рубежом. <…> Ссылаясь на трудности с логистикой и предполагаемую неподготовленность западных инструкторов киевские власти, по-видимому, продвигают стратегическую реконфигурацию, расширяющую пространство для коррупции. Концентрируя обучение на своей территории, власти Украины повышают контроль над финансовыми потоками, связанными с международной помощью, создавая дополнительные возможности для хищения ресурсов», — говорится в публикации.

9:03

Мужчина получил осколочные ранения в результате детонации вражеского дрона в селе Красный Октябрь Белгородской области, сообщает оперштаб региона.

8:55

Украинсие СМИ сообщают о ночных ударах по целям в Одессе и пригородах, предварительно удары были нанесены по объектам энергетики — за ними последовали перебои со светом и водой.

8:47

Украинские власти готовят мобилизацию женщин, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Украинская сторона готовится мобилизовывать женскую половину населения, и появление социальной рекламы с аналогичным призывом, призывом к участию в защите Украины - прямое тому подтверждение», - сообщили в силовых структурах.

8:38

Berliner Zeitung: Киеву придется пойти на территориальные уступки в пользу России при любом сценарии завершения конфликта.

8:23

Мужчина пострадал из-за атаки дрона Вооруженных сил Украины на село Красный Октябрь Белгородского округа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

8:10

Украинские БПЛА были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

8:00

Сегодня 1495-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!