«Крайне секретные планы». Как будет выглядеть наземная операция США в Иране

США готовятся к наземной операции в Иране, продолжительность которой может составить от нескольких недель до пары месяцев, утверждает The Washington Post. По информации издания, «крайне секретные военные планы» американских военных обширны: планируется захватить остров Харк и провести рейды в прибрежье Ормузского пролива. Эксперты считают, что «самой большой проблемой» США станет защита своих солдат от иранских беспилотников и ракет. В Тегеране уже заявили о готовности дать отпор американским войскам.

Соединенные Штаты готовятся к наземной операции против Ирана, которая продолжится «несколько недель» или «пару месяцев», сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Пентагон готовится к многонедельным наземным операциям в Иране, поскольку тысячи американских солдат и морских пехотинцев прибывают на Ближний Восток», — говорится в публикации.

По информации издания, любая потенциальная наземная операция не станет полномасштабным вторжением. Предполагается, что Пентагон будет проводить рейды Силами специальных операций и задействует пехотные подразделения, чтобы найти и уничтожить вооружение, способное поражать суда.

Журналисты выяснили, что администрация президента США Дональда Трампа в течение последнего месяца обсуждала возможность захвата острова Харк в Персидском заливе, где расположен крупнейший нефтяной терминал Ирана, и проведения рейдов в прибрежных районах Ормузского пролива. Как пишет WP, захват иранской территории поставит Тегеран в «неловкое положение и предоставит «ценные козыри» для будущих переговоров.

Один из экс-сотрудников Пентагона подчеркнул, что «крайне секретные военные планы» американских военных «обширны» и к их реализации готовились не «в последнюю минуту». Между тем собеседники издания обратили внимание, что США могут столкнуться с «самой большой проблемой» — защитой своих войск, которые будут удерживать иранскую территорию.

Неизвестно, одобрит ли Трамп все планы или только один. Издание допустило, что глава Белого дома не примет их, поскольку «подобная миссия может подвергнуть американский контингент множеству угроз», среди которых иранские беспилотники и ракеты.

«Задача Пентагона — подготовиться к тому, чтобы предоставить главнокомандующему максимальную свободу действий. Это не означает, что президент уже принял решение», — прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Однако Трамп «готов обрушить ад» на Иран, если Тегеран не откажется от своих ядерных амбиций и не прекратит угрозы в адрес Соединенных Штатов и их союзников, предупреждала она.

Накануне Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что на Ближний Восток уже прибыли почти 3,5 тыс. морских пехотинцев и моряков, а также транспортная и ударная истребительная авиация, десантно-штурмовые и тактические средства. По информации The Wall Street Journal, наземная операция в Иране может начаться «в ближайшее время».

«Иран ждет американских солдат»

На этом фоне председатель парламента Исламской Республики Мохаммад Багер Галибаф обвинил Соединенные Штаты в лицемерии. Он обратил внимание, что Вашингтон открыто передает Тегерану послания о переговорах, однако тайно готовит наземную операцию.

«Враг делает вид, что передает послания о переговорах и диалоге, а сам скрытно планирует наземную атаку. Он не знает, что наши люди ждут прихода американских солдат на нашу землю, чтобы открыть по ним огонь и навсегда наказать их товарищей по региону», — приводит заявление Галибафа гостелерадиокомпания Ирана.

Тем временем в Кремле подчеркнули, что последствия военной операции США и Израиля против Ирана будут иметь долгосрочное влияние на ситуацию в регионе и мировую экономику .

«Мы видим сейчас чрезвычайно губительные последствия этой войны для мировой экономики, для региональной геополитики. Эти последствия, наверное, не будут краткосрочными, они будут иметь долгосрочный эффект», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

Официальный представитель Кремля порекомендовал «просто набраться терпения и дальше смотреть, какие именно будут последствия».

Соединенные Штаты совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обосновал атаку необходимостью нейтрализации «экзистенциальной угрозы», связанной с ядерными разработками Тегерана. В ответ Исламская Республика наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке.