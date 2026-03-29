У грибов в Чернобыле развилась аномальная способность

В зоне отчуждения Чернобыль, где человеку находиться опасно, жизнь не только сохранилась, но и адаптировалась к экстремальным условиям. Особый интерес ученых вызвал черный гриб Cladosporium sphaerospermum, который, по всей видимости, не просто переносит радиацию, но и может извлекать из нее пользу. Об этом сообщает портал ScienceAlert.

Гриб был обнаружен внутри разрушенного реактора Чернобыльской АЭС еще в конце 1990-х годов. Тогда исследователи нашли десятки видов грибов, причем большинство из них имели темную окраску, связанную с высоким содержанием меланина — пигмента, защищающего от радиации.

Позднее эксперименты показали, что C. sphaerospermum ведет себя необычно: ионизирующее излучение не только не подавляет его рост, но иногда даже стимулирует его. Это резко контрастирует с воздействием радиации на большинство живых организмов, у которых она повреждает ДНК и нарушает клеточные процессы.

Ученые выдвинули гипотезу, что гриб способен использовать радиацию как источник энергии — по аналогии с фотосинтезом у растений. Этот предполагаемый процесс получил название «радиосинтез». Считается, что ключевую роль в нем играет меланин, который может поглощать излучение и преобразовывать его в энергию.

Дополнительный интерес к феномену возник после эксперимента на Международная космическая станция. Гриб разместили на внешней поверхности станции, где он подвергался воздействию космической радиации. Датчики показали, что слой грибка частично экранирует излучение, уменьшая его поток.

Однако, несмотря на десятилетия исследований, ученые до сих пор не могут окончательно подтвердить существование радиосинтеза. Не удалось доказать, что гриб действительно получает энергию за счет радиации или использует ее для синтеза органических веществ.

«Сам механизм остается неясным — мы не видим прямых доказательств энергетической выгоды или фиксации углерода за счет излучения», — отметили исследователи.

При этом аналогичное поведение наблюдается не у всех темных грибов. Некоторые виды также демонстрируют устойчивость к радиации, но не ускоряют рост, что говорит о сложности и неоднозначности явления.

Тем не менее C. sphaerospermum остается одним из самых загадочных организмов, способных существовать в условиях, смертельно опасных для человека. Его изучение может не только пролить свет на границы адаптации жизни, но и привести к созданию новых материалов для защиты от радиации — например, в космических миссиях.

