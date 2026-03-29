В Израиле горит химзавод, угрозы утечек нет

Пожар вспыхнул на химическом заводе на юге Израиля после падения осколка ракеты. Об этом сообщила израильский министр по защите окружающей среды Идит Сильман, передает газета The Times of Israel.

«Не было выявлено никаких опасений по поводу утечки опасных веществ или угрозы для населения», — сказал она.

Сильман отметила, что специалисты министерства уже осмотрели место происшествия и взяли все необходимые пробы.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Ранее Иран ударил по авиабазе в Иордании, где размещены войска США.