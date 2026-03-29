В Жуковском полностью потушили пожар в многоквартирном доме

Пожарные полностью ликвидировали возгорание в многоквартирном доме в подмосковном Жуковском. Об этом рассказала пресс-служба МЧС РФ.

«Пожар в Подмосковье полностью потушен. Пострадавших нет», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что причину возгорания позднее установят дознаватели МЧС.

29 марта в Жуковском загорелась крыша жилого дома. Огонь полностью охватил кровлю. По словам местных жителей, очаг возгорания находился на одном из балконов, а после перекинулся на крышу. Была проведена эвакуация жильцов.

23 марта в столице произошел пожар в квартире жилого девятиэтажного дома на Николоямской улице. Из-за непотушенной сигареты в помещении на втором этаже загорелся диван. Пожар начался в квартире циркового артиста Евгения Чернова. Он успел покинуть помещение, однако четырех человек, находившихся этажами выше, спасти не удалось.

Ранее пожар произошел в отеле рядом с Елисейским дворцом.