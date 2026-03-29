«Относимся к этому очень серьезно». Дроны ВСУ прилетели в Финляндию

Финляндия сообщила о залете нескольких беспилотников в свое воздушное пространство, причем один из упавших у Коуволы аппаратов идентифицировали как дрон ВСУ. На фоне украинских атак в Балтийском регионе Хельсинки поднял в небо истребители, усилил меры безопасности и назвал произошедшее нарушением территориальной целостности. О реакции финских властей и атаках БПЛА — в материале «Газеты.Ru».

БПЛА обнаружили в районе финского города Коувола, примерно в 285 километрах от Санкт-Петербурга, сообщил 29 марта телерадиовещатель Yle. Территорию быстро оцепили, на месте работают правоохранители.

Утром в воздух подняли истребители ВВС Финляндии — экипажи провели разведку и наблюдение на юго-востоке страны. Позже премьер-министр Петтери Орпо заявил, что, по предварительной версии, речь идет об украинских беспилотниках.

«Вероятно, это украинские беспилотники, но обстоятельства выясняются, и мы сообщим подробности позже», — сказал он, назвав произошедшее нарушением территориальной целостности страны.

По его словам, дроны не сбивали — они упали сами. В минобороны Финляндии ранее сообщили о нарушении воздушного пространства несколькими БПЛА.

«Беспилотники залетели на территорию Финляндии. Мы относимся к этому очень серьезно», — подчеркнул министр обороны Антти Хяккянен.

Один из аппаратов военные уже идентифицировали как украинский, еще один объект найден в том же районе, его происхождение устанавливается. Кроме того, неопознанный дрон обнаружили в Эспоо. Представители ВВС Финляндии подтвердили, что один из упавших на территории страны беспилотников принадлежал ВСУ, добавили журналисты Yle.

Вечером в воскресенье на сайте канцелярии президента Финляндии появилось заявление главы государства. Президент Александр Стубб подчеркнул, что происходящее не несет военной угрозы для Финляндии .

Он также отметил оперативную реакцию властей и поблагодарил службы за слаженную работу. По его словам, финские структуры сохраняют готовность к любому развитию событий и способны обеспечить безопасность в регионе.

Позиция Минобороны

После ЧП с украинскими беспилотниками в Балтийском регионе Силы обороны Финляндии ужесточили меры безопасности. В заявлении на сайте военного ведомства говорится, что наблюдение и контроль за территориальной целостностью усилили после ударов Украины по российским объектам в «восточной части Финского залива».

«Силы обороны вместе с союзниками внимательно следят за развитием событий в регионе», — следует из заявления.

Финские военные добавили, что готовы противодействовать беспилотникам в рамках многоуровневой системы ПВО. Особое внимание сейчас уделено юго-западу страны и восточной части Финского залива, где дежурят истребители ВВС и корабли ВМС. В последние дни жители региона Уусимаа не раз слышали гул боевой авиации — днем 26 марта и в ночь на 27-е.

В оборонительных силах пояснили, что патрулирование усилили из-за активности украинских дронов.

«Оборонительные силы способны перехватывать беспилотные летательные аппараты, которые умышленно или случайно проникают в воздушное пространство Финляндии», — подчеркнули в пресс-службе.

Что говорят финские эксперты

Парламентский комитет по обороне проведет внеочередное заседание 31 марта, чтобы обсудить ситуацию с беспилотниками, сообщил глава комитета Хейкки Аутто.

Генерал-майор Тимо Херранен заявил, что прямой военной угрозы для страны сейчас нет. По его словам, украинские атаки беспилотниками на Санкт-Петербург и Ленобласть продолжаются примерно неделю, а аппараты, которые оказались на финской территории, вероятно, сбились с курса.

Полковник Юри Косола обратил внимание на то, что борьба с дронами куда сложнее, чем противодействие самолетам или ракетам. Он также объяснил, почему военные не стремятся сбивать такие цели над жилыми районами.

«Лучше дать ему пролететь над поселением, а потом сбить в лес, болото или озеро», — процитировал его Yle.

По его оценке, финские ВВС в подобных ситуациях действовали правильно.

Атаки ВСУ

В последние дни силы ПВО активно отражают атаки украинских беспилотников в Ленинградской области. На этом фоне полеты БПЛА над городами Эстонии вызвали тревогу у местных жителей. В Нарве люди выкладывают в соцсетях видео с дронами и признаются, что начали пугаться резких звуков. Одна из жительниц рассказала, что сначала вздрагивала от салютов, а затем испытала те же ощущения из-за пролета беспилотника.

По данным Telegram-канала Mash, страны Прибалтики открыли для украинских дронов альтернативный маршрут в обход Белоруссии — через Польшу, Латвию, Литву, Эстонию и акваторию Балтийского моря. Такая схема дает выход к Финскому заливу и позволяет обходить системы ПВО в ряде регионов. С 22 марта под Петербургом уничтожили более 100 беспилотников — это максимальный показатель за все время СВО.