Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Оранжевый уровень опасности объявили в Подмосковье из-за половодья

Shutterstock/sunakri

Оранжевый уровень опасности объявили в Московской области с вечера воскресенья до 1 апреля из-за ожидаемого половодья в реках региона. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

В Гидрометцентре рассказали, что в период с 30 марта по 1 апреля в Московской области уровень воды в ряде рек поднимется до опасного уровня.

Речь идет о реке Протве у поселка Вереи, реке Катыш у села Троицкого и реке Нерской у города Куровского. Синоптики ожидают, что произойдет затопление речных пойм и расположенных в них некапитальных сооружений и участков дорог.

Оранжевый уровень является предпоследним в шкале метеорологических предупреждений и символизирует опасные погодные условия с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

29 марта главное управление МЧС России по Московской области сообщило, что половодье отрезало от транспортного сообщения село Слемские Борки в Подмосковье.

Ранее в Северной Осетии участок дороги обрушился из-за паводков.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
