Оранжевый уровень опасности объявили в Подмосковье из-за половодья

Оранжевый уровень опасности объявили в Московской области с вечера воскресенья до 1 апреля из-за ожидаемого половодья в реках региона. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

В Гидрометцентре рассказали, что в период с 30 марта по 1 апреля в Московской области уровень воды в ряде рек поднимется до опасного уровня.

Речь идет о реке Протве у поселка Вереи, реке Катыш у села Троицкого и реке Нерской у города Куровского. Синоптики ожидают, что произойдет затопление речных пойм и расположенных в них некапитальных сооружений и участков дорог.

Оранжевый уровень является предпоследним в шкале метеорологических предупреждений и символизирует опасные погодные условия с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

29 марта главное управление МЧС России по Московской области сообщило, что половодье отрезало от транспортного сообщения село Слемские Борки в Подмосковье.

Ранее в Северной Осетии участок дороги обрушился из-за паводков.