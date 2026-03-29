Ученых поразило использование орудий труда коровой

Исследователи впервые задокументировали случай использования инструментов у коровы — поведение, которое ранее считалось невозможным для этого вида. Работа опубликована в журнале Current Biology.

Главной героиней исследования стала корова по кличке Вероника, живущая в Австрии в качестве домашнего животного. Владелец заметил, что она использует палки, чтобы чесать тело. Позже это поведение заинтересовало ученых.

«Сразу стало ясно, что это не случайность, а осмысленное использование предмета», — отметила когнитивный биолог Алиса Ауэрсперг из Венского университета ветеринарной медицины.

Чтобы проверить наблюдения, ученые провели серию экспериментов. Веронике предлагали щетку и наблюдали, как она ее использует. Оказалось, что корова выбирает разные части предмета в зависимости от задачи: жесткую щетину — для спины, а гладкую ручку — для более чувствительных участков тела.

Кроме того, животное адаптировало движения: для верхней части тела использовались более сильные и широкие движения, а для нижней — аккуратные и точные. Это свидетельствует о гибком поведении, а не о случайных действиях.

По словам исследователя Антонио Осуна-Маскаро, Вероника демонстрирует многофункциональное использование одного и того же инструмента — редкий тип поведения, ранее четко зафиксированный главным образом у человекообразных обезьян.

Ученые подчеркивают, что коровы не имеют рук, поэтому Веронике приходится манипулировать предметами с помощью рта. Несмотря на это, она демонстрирует контроль над действиями и, вероятно, предугадывает их результат.

Авторы работы считают, что такое поведение могло сформироваться благодаря условиям жизни животного. В отличие от большинства сельскохозяйственных коров, Вероника жила в стимулирующей среде, взаимодействовала с людьми и имела доступ к различным предметам.

Исследование ставит под сомнение устоявшиеся представления о низком уровне интеллекта у сельскохозяйственных животных. По мнению ученых, подобные способности могут быть распространены шире, но оставаться незамеченными из-за условий содержания.

Открытие расширяет список видов, способных к использованию инструментов, и показывает, что когнитивные способности животных могут быть значительно недооценены.

