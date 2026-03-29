Футболист ЦСКА попал в топ-3 самых быстрых игроков в мире

Полузащитник ЦСКА Глебов вошел в топ-3 футболистов до 21 года по числу ускорений

Полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов занял третье место по числу ускорений за матч среди игроков до 21 года в топ-45 сильнейших чемпионатов. Информация об этом опубликована на сайте Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES).

В среднем за один матч 20-летний игрок армейцев совершает 13,1 ускорения. На первой строчке по этому показателю расположился 21-летний вингер «Лиона» Афонсу Морейра (13,5), второе место занял 19-летний форвард бельгийского клуба «Ла-Лувьер» Джерри Африйе (13,3).

В нынешнем сезоне Глебов провел за ЦСКА 28 матчей во всех турнирах, включая чемпионат России, и записал на свой счет семь забитых мячей.

21 марта ЦСКА в 22-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл махачкалинское «Динамо» с результатом 3:1. До этого армейский клуб потерпел четыре поражения в национальном первенстве, включая проигрыш «Краснодару» в декабре, а также уступил «быкам» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России и теперь продолжит борьбу в Пути регионов.

Армейский клуб занимает пятую строчку турнирной таблицы национального первенства, набрав 39 очков. В следующем туре РПЛ, который состоится после паузы на матчи сборных, ЦСКА 4 апреля сыграет на выезде с тольяттинским «Акроном», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 13:00 по московскому времени.

