Разрушенные дороги, оползни и тысячи подтопленных домов: наводнение накрыло регионы Кавказа

В регионах Северного Кавказа продолжается борьба с масштабным наводнением, которое вышло за пределы Дагестана. В Чечне в результате стихии подтопило почти 2000 домов и повреждены 17 мостов, власти ввели режим ЧС. В Северной Осетии размыло участок дороги между двумя селами, а в Ингушетии фиксируются перебои со светом. В Махачкале подтопило три основных центра питания, обесточены 65 тысяч абонентов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Дагестане после сильных ливней произошло самое масштабное за последние 100 лет наводнение, стихия затронула и соседние регионы — Чечню, Северную Осетию и Ингушетию.

В Чечне сначала ввели режим повышенной готовности, а затем — режим чрезвычайной ситуации. В зоне ЧС оказались не только городские округа «Грозный» и «Аргун», но и некоторые муниципалитеты, сообщает агентство «Чечня сегодня». Наиболее пострадавшими оказались Гудермесский, Шалинский и Ножай-Юртовский районы.

«В Гудермесе за 12 часов выпало 61 мм осадков, а в Ножай-Юрте — рекордные 91 мм, что квалифицируется как опасное явление. На гидропосту Гудермес река Белка достигла критической отметки в 750 см, что является опасным явлением», — сообщила ведущий метеоролог Чеченского ЦГМС Луиза Бекмурзаева.

Непростая обстановка и на реке Сунжа. В Закан-Юрте уровень воды поднялся до 400 см, что квалифицируется как «опасное явление», а в Брагунах — до 480 см («неблагоприятное явление»).

По информации «Чечни сегодня», в регионе с 27 по 28 марта подтопило 1817 домов и придомовых территорий в 18 населенных пунктах, частично повреждены 48 домов. Кроме того, оказались размыты 28 дорог и одна дамба, повреждены 17 мостов, пять газопроводов и шесть трансформаторов.

Из-за продолжительных ливней и подъема уровня воды в реке Гумс произошло подтопление поселка Кундухово возле Гудермеса. Как пишет ТАСС, из населенного пункта вывезли более 500 человек, в числе которых 190 детей. Для эвакуированных подготовили пункты временного размещения, однако многие предпочли разместиться у родственников.

426 человек эвакуировали из села Брагуны Гудермесского района. Там река Сунжа подтопила подъездную дорогу. В самом Гудермесе вышел из строя один из трансформаторов, в результате чего без электроснабжения остались 120 домов.

«Специалисты оказывают всестороннюю помощь населению, проводят откачку воды с придомовых территорий, мониторинг. Дополнительно выставлены наблюдательные посты на мостах и потенциально опасных участках», — сообщил замначальника регионального управления МЧС России Салман Тазбаев.

По состоянию на 28 марта в Чечне в результате стихии никто не пострадал, уточнили в ведомстве. Штормовое предупреждение в регионе сохранится до конца суток 29 марта.

Обстановка в Северной Осетии и Ингушетии

Тем временем в Северной Осетии стихия размыла участок дороги между селами Октябрьское и Тарское, сообщил глава республики Сергей Меняйло. По его словам, специалисты завершат все необходимые работы до конца дня.

«Пока движение транспорта организуем в объезд размытого участка», — отметил Меняйло.

Кроме того, река Камбилеевка подмывает опоры моста в селе Зильги. Как подчеркнул глава региона, ситуация требует «незамедлительной реакции». Он поручил комитету дорожного хозяйства срочно провести берегоукрепительные работы и обеспечить безопасность жителей.

«Мы обязаны действовать быстро и эффективно — речь идет о безопасности людей», — добавил Меняйло.

В Ингушетии обращений по подтоплению пока не зафиксировано, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов. Однако от жителей некоторых населенных пунктов поступают обращения об отключении электроэнергии.

Накануне «Интерфакс» сообщил о ликвидации аварий на электросетях и насосных станциях в Карабулаке, Назрани и Сунже Ингушетии. Их причинами стали обильные ливни.

Дагестан без света

В Дагестане продолжают восстанавливать энергоснабжение и дороги. В пик непогоды одновременное максимальное количество отключенных потребителей достигло более 560 тысяч человек , сообщили в пресс-службе администрации главы региона Сергея Меликова.

«К утру неподключенными остаются 28 фидеров — 65 тысяч абонентов», — говорится в публикации.

В Махачкале подтопило три основных центра питания. На подстанции «Махачкала-110» уже включили оборудование, до конца дня основные потребители будут запитаны. Подстанцию «Восточная» планируют запустить во второй половине дня.

«Сложнее ситуация на подстанции «Приморская», здесь только разворачивается откачка воды. По прогнозам, завершить ее удастся только ночью, а завтра, в первой половине дня, после сушки оборудования, ее можно запускать», — отметили в пресс-службе.

По информации Mash Gor, брошенные автомобили в Махачкале перекрыли проезд к подстанциям . Транспортные средства начали убирать только утром.

Кроме того, до семи фидеров пока невозможно добраться — они находятся в горной зоне, а дороги разрушены. Меликов поручил усилить работы дорожников для обеспечения проезда специалистов и рассмотреть возможность привлечения авиации. По данным ТАСС, в результате схода оползней и селевых масс на 25 участках дорог затруднено или ограничено движение.

В Дагестане остаются подтопленными 760 жилых домов и 950 придворных участков, сообщает МЧС России. Эвакуированы 3338 человек, из них 1033 детей. В ПВР размещены 58 человек, из них 32 ребенка.

В республике организован круглосуточный мониторинг качества воды. Специалисты контролируют все основные показатели, включая мутность, цветность и безопасность. «Лабораторные исследования выполняются в усиленном режиме, чтобы своевременно выявлять любые отклонения от нормативов», — отметили в правительстве Дагестана.

Сейчас на территории региона действует режим повышенной готовности. В Махачкале и Хасавюртовском районе введен режим ЧС.