ВСУ вновь атаковали порт Усть-Луга. Петербуржцы жалуются на «едкий запах гари»

Беспилотники ВСУ второй раз за неделю атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Объект получил повреждения, спасатели тушат возгорание. По информации Reuters, после первого пожара компания «Новатэк» приостановила переработку газового конденсата и экспортную отгрузку нафты. Тем временем жители Петербурга заметили дымку над городом и стали жаловаться на «едкий запах гари». Однако синоптики не связывают ухудшение качества воздуха с происшествиями в порту.

В порту Усть-Луга Ленинградской области в результате ночной атаки беспилотников начался пожар, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Есть повреждения в порту Усть-Луга. Без пострадавших <…> Спасатели работают на тушении возгорания», — отметил глава региона.

Дрозденко предупредил о воздушной опасности и понижении скорости мобильного интернета в 2:40 мск. К четырем часам ночи над регионом сбили семь беспилотников, к 9:45 мск их количество возросло до 36.

Вооруженные силы Украины атакуют Ленобласть пятую ночь подряд . Накануне над регионом системы противовоздушной обороны уничтожили 18 БПЛА, 27 марта — 36, 26 марта — 21. В среду, 25 марта, был нейтрализован 61 БПЛА, тогда же Дрозденко сообщал о возгорании в порту Усть-Луга.

Одна из крупнейших с начала специальной военной операции атака украинских беспилотников на Ленобласть произошла в конце прошлой недели: 22 марта были уничтожены более 60 БПЛА, в порту Приморска была повреждена емкость с топливом.

На этом фоне правительство Ленобласти и профильные комитеты перешли на круглосуточный режим работы «для быстрой и эффективной ликвидации возможных ЧС в любом районе вместе с МЧС и Леноблпожспасом», заявил Дрозденко.

«Силы и средства ПВО отрабатывают все волны атак. К сожалению, не обошлось без частичных повреждений и предприятий, и объектов транспорта <…> Ситуация остается сложной, пока нет прогнозов на снижение интенсивности атак», — отметил губернатор.

Дрозденко заверил, что у региона есть все силы и средства для дальнейшего отражения атак.

Тем временем в аэропорту Пулково ежедневно вводят временные ограничения на взлет и посадку самолетов. Прошедшей ночью авиагавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с профильными органами, а с 8:14 мск до 9:37 мск в аэропорту полностью ограничивали прием и выпуск воздушных судов. По информации SHOT, в Пулково задержали и отменили более 100 рейсов .

Последствия в Усть-Луге

После первого пожара в порту Усть-Луга энергетическая компания «Новатэк» приостановила переработку газового конденсата и экспортную отгрузку нафты (сырье для производства этилена, пропилена и высокооктановых компонентов бензина), утверждает Reuters.

«Пожар на Усть-Лужском комплексе компании «Новатэк» повредил технологические установки и часть резервуаров для хранения топлива <…> Сроки ремонта будут определены после полной оценки ущерба», — говорится в публикации.

Издание допустило, что сокращение экспорта нафты компанией «Новатэк» повлияет на азиатские рынки .

Гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета Константин Симонов не исключил, что повреждения терминалов в Усть-Луге могут оказаться «более серьезными, чем это было в предыдущие периоды».

«Поэтому можно ожидать, что на несколько месяцев эти терминалы будут выведены из строя», — сказал он в беседе с BFM.ru.

«Едкий запах гари»

Тем временем в Петербурге — вероятно, после возгорания в Усть-Луге — ухудшается качество воздуха, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». Над городом 27 и 28 марта стоял смог.

«Черно-серые клубы заметили жители Петроградского, Выборгского, Невского, Фрунзенского и Приморского районов, а также Васильевского острова, Кронштадта и Мурина. Некоторые петербуржцы жалуются на едкий запах гари и першение в горле», — говорится в публикации.

По информации 47news, порывы ветра 27 марта направляли воздушные потоки из Кингисеппского района, где находится порт Усть-Луга, в сторону Выборга и Петербурга.

Региональное управление МЧС России предупредило, что 28, 29 и 30 марта ожидаются «неблагоприятные метеоусловия, способствующие загрязнению атмосферы». Ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Фонтанкой» объяснил, что Петербург сейчас находится под влиянием периферии антициклона.

«При антициклональной погоде наблюдаются слабые штилевые ветра, приземные инверсии и нисходящие потоки воздуха. Все это затрудняет рассеивание вредных выбросов и перемешивание атмосферы. Все выбросы в воздух от автомобилей, предприятий, котельных и ТЭЦ где появились, там и останутся», — отметил он.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подтвердил, что дымка и пожар в порту не связаны друг с другом.

«Нет, это совершенно различные условия. Природное и дым — отдельно. Предупреждение МЧС совпало с дымом. Но это не одно и то же», — сказал он.

По информации сервиса AccuWeather, индекс качества воздуха в Петербурге 29 марта «плохой» и равен 60 AQI (Air Quality Index — индекс качества воздуха; международная система оценки степени загрязнения воздуха). Основные загрязнители — PM2.5 (мельчайшие взвешенные частицы размером от 0,001 до 2,5 мкм из сажи, минеральных солей, тяжелых металлов и органических соединений) и NO2 (двуокись азота — токсичный газ).

«Загрязнение воздуха достигло высокого уровня, он является небезопасным для людей с повышенной чувствительностью. Если вы почувствуете затрудненное дыхание или раздражение горла, сократите время пребывания на улице», — отмечается на сайте сервиса.

Согласно прогнозу AccuWeather, качество воздуха в Петербурге будет ухудшаться 30 и 31 марта, а также 1 апреля.