Москалькова рассказала о помощи пострадавшим от наводнения в Дагестане

Москалькова: пострадавшим от осадков в Дагестане оказывается необходимая помощь

Жителям Дагестана, пострадавшим от обильных дождей, оказывается вся необходимая помощь. Об этом в соцсети Max рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Организована работа по временному расселению пострадавших жителей. Им оказывается необходимая помощь, включая горячее питание, средства гигиены, обеспечение лекарственными препаратами», — написала она.

Москалькова добавила, что на данный момент продолжаются аварийно-восстановительные работы. Соответствующими службами организованы подвоз питьевой воды, откачка воды, размещение людей в пунктах временного размещения.

В регионах Северного Кавказа продолжается борьба с масштабным наводнением, которое вышло за пределы Дагестана. В Чечне в результате стихии подтопило почти 2000 домов и повреждены 17 мостов, власти ввели режим ЧС. В Северной Осетии размыло участок дороги между двумя селами, а в Ингушетии фиксируются перебои со светом. В Махачкале подтопило три основных центра питания, обесточены 65 тысяч абонентов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Дагестане в результате непогоды без электричества остались более 60 тыс. жителей.