Российские войска подошли к ключевому узлу обороны ВСУ у Славянска

Российские военные подошли к Рай-Александровке — основному узлу обороны украинских войск перед Славянском. Об этом рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в мессенджере Max.

«Данный населенный пункт является одним из ключевых узлов обороны противника перед, собственно, самим Славянском. Поэтому противник там упирается, что предсказуемо», — сказал он.

При этом Пушилин подчеркнул, что российские подразделения планомерно продвигаются вперед.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский назвал освобождение Славянска идеологически важным для России, потому что именно с него началась Русская весна в 2014 году.

По его мнению, киевские власти готовы сравнять с землей населенный пункт, но не дать в него войти российской армии. Кимаковский уверен, что Украина «будет пробовать создавать из него очередную информационную «фортецю».

Ранее российские военные разбомбили штаб ВСУ во время совещания.