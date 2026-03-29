Игрушечные свадьбы спасут демографию. Или нет?

Когда я в первый раз увидела фотографии с детской «свадьбы» в саратовском загсе, решила, что это очередные проделки мастеров создания изображений с помощью ИИ. Но не тут-то было: все — и загс, и дети, и даже фата оказались настоящими. Кроме регистрации брака, слава богу.

Ну думаю, оригиналы они там, в Саратове, до чего додумались. Стала смотреть дальше. Оказывается, креатив не знает границ одной области — в свадьбы играют не только на экскурсиях в органы записи актов гражданского состояния, но даже и в отдельно взятых детских садах по всей нашей необъятной Родине. Шокированные увиденным в соцсетях россияне потребовали объяснений, и тут выяснилось, что где-то подобные креативные экскурсии проводятся в рамках курса «Семьеведение», а где-то просто так — прививают с детства, так сказать, идею о важности роли семьи в современном обществе.

Уполномоченный по правам ребенка города Саратова Юлия Васильева в комментарии местному СМИ сравнила детские свадебные церемонии с хорошо известной всем игрой в дочки-матери — таким образом, по мнению Юлии, дети знакомятся с системой межличностных отношений.

Тут, конечно, есть определенное лукавство. Да, играли. И в дочки-матери, и в невест с занавеской вместо фаты на голове. Но все это было не более чем имитацией взрослого поведения и сильно зависело от семьи. Да и мальчиков за таким занятием можно было редко застать: у них с детства другой репертуар игр был. Короче, граждане вспомнили детство и с чиновницей не согласились. Отреагировали на новые инициативы настолько бурно и негативно, насколько сегодня позволяют различные ограничительные законы в соцсетях. Потому что одно дело — когда дети играют сами на глазах у родителей, и совсем другое, когда условная Марь Иванна переходит все границы и предлагает Кате и Вите стать мужем и женой.

Взрослые люди воспринимают такие вещи как грубое вмешательство в такую тонкую, чувствительную и хрупкую ткань, как семейная жизнь. Начнем с того, что в России высочайший процент разводов, это ни для кого не секрет. Почти 80% семей распадается. Очень много детей воспитывается в неполных семьях, по разным причинам. И это никогда не бывает просто, на каком-то этапе каждый ребенок задается вопросом: где мой папа? Почему папа с мамой не живут вместе? Облегчит ли родителям ответ на такие сложные вопросы этот маскарад с фатой на голове? Каким образом это действие укрепит наши традиционные ценности?

Ну ладно, детский сад — поиграли и забыли. Больше других тревожатся родители подростков. Экскурсии в загс для старшеклассников — совершенно не новое дело. Они проводятся уже лет 12 в рамках курсов по профориентации, но гениальная идея совместить рассказ о работе загса и «репетицию» будущей свадьбы пришла в голову чиновникам от образования буквально в этом году. Есть ли в нашей стране родители, которые готовы посадить себе на шею семью подростков, которые после визита в загс решили повторить увиденное, потому что это прикольно? Вы, кстати, уроки ботаники в школе помните? Даже пестики и тычинки вызывали особую реакцию, что уж говорить о перформансах в фате и фразе «объявляю вас мужем и женой» в 15-16 лет?

Понятно, что демографическая ситуация в стране очень и очень тревожная, и все это — и игрушечные церемонии бракосочетания, и экскурсии в загсы — проводится с «дальним прицелом»: сориентировать мальчиков и девочек на создание крепкой семьи. Но тут сразу возникает просто такая гора вопросов, к которой даже подступиться страшно, не то что начать ее разгребать. Тысячи раз уже про это писали — и про финансы, и про жилье, и про психическую зрелость, и про образование, и про репродуктивное здоровье — по каждому из этих вопросов нашему государству и нам самим есть над чем работать.

И потом, каким образом поход в загс повысит привлекательность семейной жизни? Да никаким. Вы же все наверняка там бывали? Видели этих могучих женщин в лентах через плечо, полуговорящих-полузавывающих какие-то пошловатые фразы или стихи? Когда ты влюблен и счастлив, тебе это кажется смешным и даже милым — точнее, тебе нет никакого дела до этой тетки, важно поскорее сказать «да» и услышать «объявляю вас мужем и женой». А для тонкой детской психики подобный опыт запросто может оказаться травмирующим. Не остался без критических комментариев в соцсетях и «свадебный» антураж: «А почему это девочки на фото в белых платьях и фате, а мальчики в трениках? Им даже наряжаться не надо?», «Да, все как в жизни, пусть радуются, что хоть какой-то достался!» Смех смехом, а ведь так и есть — акция по пропаганде семейных ценностей прежде всего адресована девочкам.

Вот было бы здорово, если бы наше семьеведение наконец-то повернулось лицом к людям, как говорится. Если уж и внедрять какие-то стандарты, то делать это осторожно, бережно, при поддержке и советах родителей, в соответствии с определенным законами Российской Федерации возрастом вступления в брак, например. И не забывать при этом некоторые важные вещи. Первое: главные люди в воспитании ребенка — это его родители. Второе: успех в создании семьи лежит в равной мере на мужчине и на женщине, а не то что она в фате, а он в трениках. Ну и самое главное — браки все-таки заключаются на небесах, не стоит все упрощать до простого акта гражданского состояния.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.