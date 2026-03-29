Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Автомобили

Минпромторг расширил перечень роскошных автомобилей

Porsche

Минпромторг России расширил перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, до 573 моделей (в предыдущей версии было 555 моделей). Это следует из информации, опубликованной на сайте министерства.

Число моделей стоимостью от 10 млн руб. до 15 млн руб. (возраст авто до 10 лет) составило 305. Еще 268 моделей — в категории стоимостью свыше 15 млн рублей (возраст до 20 лет).

В перечень входят люксовые модели Aurus, Aston Martin, Bentley, Bugatti, Ferrari, Lamborghini, Maserati, McLaren, Rolls-Royce, а также премиальные Audi A8, BMW XM, X6 M, X7,
Mercedes-Benz G-класс, S-класс, AMG-версии GLE и GLS, Porsche 911.

В список впервые включены премиальные модели китайских брендов, таких как Voyah, Zeekr, Lixiang (Li Auto), HiPhi и Hongqi.

Для всех автомобилей из списка применяется коэффициент 3 к базовой ставке транспортного налога.

В феврале лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил взимать дополнительный налог от стоимости машин, яхт и самолетов. Он считает ,что текущая система налогообложения не отражает реальных доходов владельцев элитной недвижимости и транспорта.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!