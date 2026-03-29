Минпромторг расширил перечень роскошных автомобилей

В России расширен до 573 моделей перечень авто, облагаемых налогом на роскошь

Минпромторг России расширил перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, до 573 моделей (в предыдущей версии было 555 моделей). Это следует из информации, опубликованной на сайте министерства.

Число моделей стоимостью от 10 млн руб. до 15 млн руб. (возраст авто до 10 лет) составило 305. Еще 268 моделей — в категории стоимостью свыше 15 млн рублей (возраст до 20 лет).

В перечень входят люксовые модели Aurus, Aston Martin, Bentley, Bugatti, Ferrari, Lamborghini, Maserati, McLaren, Rolls-Royce, а также премиальные Audi A8, BMW XM, X6 M, X7,

Mercedes-Benz G-класс, S-класс, AMG-версии GLE и GLS, Porsche 911.

В список впервые включены премиальные модели китайских брендов, таких как Voyah, Zeekr, Lixiang (Li Auto), HiPhi и Hongqi.

Для всех автомобилей из списка применяется коэффициент 3 к базовой ставке транспортного налога.

В феврале лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил взимать дополнительный налог от стоимости машин, яхт и самолетов. Он считает ,что текущая система налогообложения не отражает реальных доходов владельцев элитной недвижимости и транспорта.

